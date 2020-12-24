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Пожилая любовница Шаляпина избила певицу Калашникову 

News.ru 33 минуты назад
Пожилая любовница Шаляпина избила певицу Калашникову
Фото: Instagram
Во время съёмок клипа на песню «Обезоружил» запевшая модель и бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Анна Калашникова столкнулась с агрессией со стороны 75-летней экс-помощницы покойного столичного градоначальника Юрия Лужкова Аллы Пеняевой.
Пенсионерка, как утверждает Шаляпин, была его первой любовью и Калашникова, которая тоже встречалась с Прохором, решила позвать её сниматься ролике на свою новую песню. По словам Анны, сцена, где должна была быть задействована Пеняева, была поставлена в рамках чёрной комедии. По сюжету Шаляпин и его пожилая бывшая должны были восстать из гроба.

Я честно предупредила Прохора и Аллу об этом. Прислала сценарий. Но когда они приехали на площадку, выяснилось, что они не в курсе того, что им предстоит делать. Сцену в итоге пришлось изменить. Однако Алла все равно на меня обиделась, — объяснила kp.ru Калашникова.

Пеняева при этом утверждает, что певица не просто хотела уложить её в гроб, но и прокляла после непонравившихся ей кадров. Женщина утверждает, что у неё вскочил на глазу ячмень «после общения с этой ведьмой Калашниковой».

Я знаю, это проклятие. Она завидует мне, — возмущалась бывшая помощница Лужкова.

Конфликт однако перерос из словесной перепалки в рукоприкладство чуть позже. По словам Калашниковой, Шаляпин уговорил её приехать к Пеняевой и извиниться за то, то в клипе Анна её убила. По сюжету, Прохор и его первая любовь проваливаются сквозь землю.
Шаляпин меня успокаивал, мол, будь выше интриг, Алла все-таки человек пожилой, надо повиниться перед ней. Я подумала и согласилась. Приехала к ней в Беляево, купила цветы. И что вы думаете? Стоило мне только на порог ступить, как Пеняева меня оттаскала за волосы. Алла умудрилась мне клок волос выдрать, — рассказала певица.
Фотографии Пеняевой с клоком волос Калашниковой в руках быстро разошлись по Сети. Шаляпин пока никак не отреагировал на конфликт своих бывших. Также не понятно, чью сторону займёт артист, ведь благодаря роману с Аллой ему удалось приобрести квартиру в Москве и автомобиль.
Недавно Калашникова впервые назвала имя и показала внешность своего нового возлюбленного — актёра и миллионера, который снимался в одном из её клипов и оказался её «судьбой», как считает сама звезда. Певица после расставания с Прохором Шаляпиным долгое время не распространялась о своей личной жизни, хотя в тусовке уже год говорили, что новый бойфренд у певицы уже есть. Наконец, Калашникова решилась рассказать о том мужчине, который стал её новым избранником и даже «судьбой», сообщал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Анна Калашникова , Юрий Лужков , Прохор Шаляпин , Комсомольская правда , Москва
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