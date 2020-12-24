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Москва

Петросян подарил жене украшений на 300 тысяч и накопил долгов перед ЖКХ на 400 тыс. 

Экспресс газета 41 минуту назад
Петросян накопил долгов перед ЖКХ на 400 тысяч
Фото: globallookpress.com
Евгений Петросян не только юморист со стажем, но и самый настоящий романтик — выяснилось это из истории в Instagram-аккаунте Татьяны Брухуновой, жены артиста, когда та показала своим подписчикам достаточно дорогой подарок от Евгения Вагановича.
Фото коробочек, в которые был упакован подарок, актриса разместила чуть позже. Как оказалось, внутри оберток от известного французского ювелирного бренда Van Cleef & Arpels были запечатаны серьги из новой коллекции компании, стоимость которых около 300 тысяч рублей. Стоит заметить, что минимальная стоимость украшений у VCA начинается с отметки в 200 тысяч рублей.

«Когда тебя любят, то самый серый понедельник не такой уж и грустный», — подписала собственную публикацию Брухунова.

И действительно — настоящая любовь стоит больших жертв. Доказывает это тот факт, что буквально накануне Петросян попал в черный список ФНС за задолженность по квартире в Москве. Сумма долга составила 418 тысяч рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале «НеМалахов».
Достаточно юморно выглядят такие новости на фоне того, что ранее друг комика Георгий Териков рассказал в интервью «Собеседнику» про серьезные финансовые трудности, которые испытывает Ваганович из-за пандемии коронавируса и отмены концертов. И смех и грех.
Напомним, что супруги состоят в браке уже год — самый известный комик России и Татьяна, являющаяся его концертным директором, расписались в декабре 2019-го. У пары есть новорожденный сын Ваган, названный в честь отца Евгения Петросяна.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Петросян , Федеральная налоговая служба
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