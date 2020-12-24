Дочь Ефремова напугала интернет разговорами о смерти 

Дочь актера Михаила Ефремова Вера испугала пользователей TikTok рассуждениями о собственной смерти. Внимание на видео девушки обратил портал «Семь дней».

«Сколько людям понадобится времени, чтобы отойти от моей смерти», — такую тему 16-летняя девушка выбрала для одного из своих роликов.

Она рассказала, что большая часть близких забудет о ней через полгода, о некоторые — всего через пару недель.

Интернет-пользователи заподозрили у дочери актера суицидальные настроения и обратились к ее матери Софье Кругликовой.

«Уже не намекает, а воет! Ау, где набожная мама? Может, стоит иногда и в TikTok заглядывать», — предложил один из комментаторов.

Как писал «Рамблер», после смертельного ДТП, устроенного Ефремовым летом, в соцсетях начали обсуждать его дочь от актрисы Ксении Качалиной Анну-Марию.

Анна-Мария объявила о своей небинарности, рассказав, что использует местоимения «он»/«она» по отношению к себе. Это, а затем и авария отца, стали поводами для ее травли и повышенного внимания к ее семье.