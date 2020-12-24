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Москва

Мария Миронова показала годовалому сыну Санкт-Петербург 

Letidor.ru 1 час назад
Мария Миронова показала годовалому сыну Санкт-Петербург
Фото: Instagram @mariya_mironova_actress
И опубликовала фото малыша в личном блоге.
Известная актриса Мария Миронова растит маленького сына. Мальчику Федору один годик. Артистка души не чает в малыше. Мария Миронова старается не разлучаться с ребенком надолго. Поэтому в Санкт-Петербург звездная мама поехала вместе с Федором. Актриса показала сыну один из своих любимых городов. В личном блоге знаменитость опубликовала фото малыша напротив Исаакиевского собора.
Первая встреча с Прекрасным.. 👼😯🙃😊— отметила артистка.

«Как же он похож на Вас! Здоровья малышу и Вам, Мария! ❤️», «Уже так подрос!)))», «Богатырь!👏👏👏», «Сладкий самый! 🙏», «Классное фото!», «Кроха😍», «Ого, большой уже❤️😍», «Время летит. Детки-конфетки растут», «Какой уже взрослый маленький сыночек!», «Пупсеныш уже такой взросленький🤗», «Маленький путешественник)))👍», «Красавчик!» — комментирует аудитория в Instagram.

Напомним, отец ребенка — бизнесмен Андрей Сорока. Звезда скрывает личную жизнь и ничего не рассказывает о молодом муже. Избраннику Марии Мироновой 28 лет. Супругов никак не смущает разница в возрасте. Старший сын актрисы, судя по всему, тоже смог найти общий язык с мужем мамы. И Андрей рад, что у него теперь есть маленький брат. Он с удовольствием помогает растить Федора.
Отметим, первенец Марии Мироновой появился на свет в ее браке с бизнесменом Игорем Удаловым. Андрей родился в 1992 году. Он пошел по стопам мамы и знаменитого деда. В 2014 году молодой человек успешно окончил Театральный институт им. Щукина, а с 2015 года стал актером Театра им. Вахтангова. Звезда очень гордится сыном.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Мария Миронова , Санкт-Петербург
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