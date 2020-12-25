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Москва

Цивин пригрозил раскрыть позорную тайну вдовы Баталова 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Цивин пригрозил раскрыть позорную тайну вдовы Баталова
Фото: globallookpress.com
Юрист Михаил Цивин, который по утверждению вдовы актёра Алексея Баталова Гитаны Леонтенко завладел его наследством, пригрозил женщине раскрыть её позорную тайну в вопросе дележа имущества после смерти звезды советских и российских телеэкранов.
Цивин, в частности, заявил, что Леонтенко сама попросила его и его супругу Наталию Дрожжину переоформить недвижимость на самих себя, так как не хотела её делить с дочерью Баталова от первого брака, сообщает радио «Комсомольская правда».
Она не хочет, чтобы Надежда Баталова имела хоть какие-то возможности опекать Машу или быть причастной к собственности Баталовых после смерти Гитаны. Полгода нас прессовала, говорила: «Сделайте так, чтобы Надька здесь не командовала», — сказал Цивин.
Юрист заявил, что об этой услуге вдова Баталова попросила именно его с супругой, так как «полностью доверяла», а свою падчерицу она «просто ненавидит». Более того, по словам Цивина, Леонтенко долго добивалась от Баталова, чтобы тот ушёл из своей первой семьи.
После смерти актёра она якобы «откупилась» от Нади Баталовой, дав ей миллион рублей. Цивин добавил, что Леонтенко тогда сказала падчерице, что у неё больше ничего нет, хотя на самом деле имела порядка полмиллиона долларов.
Юрист также ответил на вопрос о том, почему Леонтенко сейчас говорит о незаконном захвате своего имущества им и Наталией Дрожжиной. По версии Цивина, вдова Баталова просто «лжёт», так как они с Дрожжиной «узнали позор её жизни», из-за чего вдова актёра «убирает свидетелей», проникших в эту тайну.
О какой именно «тайне» идёт речь, он не пояснил, сославшись на то, что пока не готов рассказать об этом, но будет готов это сделать, когда «дело будет закрыто».
Как сообщал NEWS.ru, в сентябре вдова Баталова Гитана Леонтенко и его 52-летняя дочь, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Дрожжина затем набросилась с критикой на адвоката вдовы Баталова Павла Астахова, который подключился к делу после рекомендации режиссёра Никиты Михалкова. В декабре Дрожжина написала Михалкову гневное письмо.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Наталия Дрожжина , Павел Астахов , Никита Михалков , Комсомольская правда
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