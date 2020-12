Асмус опубликовала откровенное фото в корсете 

Актриса Кристина Асмус опубликовала в инстаграме свою фотографию в корсете.

Она разместила ее вчера вечером. На снимке артистка сидит в белом корсете на коричневом диване, смотрит в камеру, ее подбородок высоко задран, а губы приоткрыты.

«Плохо ей без Харламова», — написал один из комментаторов.

Другой, наоборот, написал, что где-то загрустил один Гарик. Еще один пользователь социальной сети высказал мнение, что Асмус не подходит новый цвет волос — черный. Другой высказал противоположное мнение — ей очень идет быть брюнеткой, этот цвет волос делает ее сексуальнее.

«Так, я не поняла, а почему вы одеты?!» — задалась вопросом одна из комментаторов.

12 декабря Асмус опубликовала в инстаграме фото, на котором ей красят волосы в черный цвет. Шесть дней назад она рассказала, что на самом деле покрасилась месяц назад, но ей было запрещено это показывать, так что она «особо не светилась», выкладывала старые фотографии и сторис, а некоторые спектакли играла в парике.

«Скоро обратно уже», — добавила актриса.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», Асмус опубликовала в инстаграме видеозапись, на которой танцует под песню You Can Leave Your Hat On певца Джо Кокера. В процессе она сняла с себя свитер, под которым оказалась футболка с длинным рукавом, и штаны или колготки, под которыми оказались джинсы. В конце видео актриса подпрыгнула и упала.