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Москва

«Скоро на выписку»: стало известно о состоянии Пахмутовой 

Мария Иванова 32 минуты назад
Госпитализированная с коронавирусом Пахмутова готовится к выписке
Фото: РИА Новости
Композитор Александра Пахмутова и ее супруг поэт-песенник Николай Добронравов, госпитализированные с коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Об этом РИА Новости заявила близкая знакомая семьи.
«Рамблер» писал, что супруги были госпитализированы в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. По данным «Комсомольской правды», Пахмутова и Добронравов заразились коронавирусом в элитной клинике в подмосковной Барвихе, где проходили обследование.
По словам близкой знакомой, состояние Пахмутовой и Добронравова — хорошее.

«Все хорошо, нормально. Скоро на выписку», — заявила она.

При этом осведомленный источник издания подчеркнул, что супруги уже достаточно долгое время лечатся в ЦКБ.
Александре Пахмутовой 91 год, а ее мужу — 92 года. Они создали множество популярных песен, среди которых «Надежда», Беловежская пуща», «Мелодия», «Как молоды мы были», «Песня о тревожной молодости».
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Шоу-бизнес , Николай Добронравов , Александра Пахмутова , РИА Новости
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