Госпитализированная с коронавирусом Пахмутова готовится к выписке

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«Рамблер» писал, что супруги были госпитализированы в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. По данным «Комсомольской правды», Пахмутова и Добронравов заразились коронавирусом в элитной клинике в подмосковной Барвихе, где проходили обследование.

По словам близкой знакомой, состояние Пахмутовой и Добронравова — хорошее.

«Все хорошо, нормально. Скоро на выписку», — заявила она.

При этом осведомленный источник издания подчеркнул, что супруги уже достаточно долгое время лечатся в ЦКБ.

Александре Пахмутовой 91 год, а ее мужу — 92 года. Они создали множество популярных песен, среди которых «Надежда», Беловежская пуща», «Мелодия», «Как молоды мы были», «Песня о тревожной молодости».