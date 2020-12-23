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«Если бы не была его женой, вряд ли бы получила столько ролей» 

Павел Тиунов 35 минут назад
Во МХАТе успех Зудиной связали с ее браком с Табаковым
Фото: РИА Новости
Актриса Марина Зудина получала роли в МХАТе, благодаря браку с худруком Олегом Табаковым, заявила «Комсомольской правде» бывшая заведующая труппой театра Татьяна Бронзова. По ее словам, сама артистка, которая не обладает выдающимся талантом, до сих пор уверена, что самостоятельно построила карьеру.
Недавно Зудина заявила, что Табаков не обрадовался бы количеству сыгранных ею ролей в Московском художественном театре за последнее время. По ее словам, она очень редко появляется на сцене несмотря на то, что хочет и готова работать больше. В шоу «Секрет на миллион» актриса добавила, что почти все друзья отвернулись от нее после смерти супруга.
Татьяна Бронзова, знающая ситуацию изнутри, заявила, что замужество сильно изменило Зудину. Актриса начала вести себя в театре как «Мадам», пользуясь своим замужеством за худруком. От Табакова в то время очень много зависело, подчеркнула экс-завтруппой. По странному совпадению Зудина получила звание заслуженной артистки РФ, когда родила мужу сына, а звание «народной» — после рождения дочери.

«Если бы Марина не была его женой, вряд ли она бы получила столько ролей в театре. Не хочу сказать, что она плохая артистка, но точно не лучшая», — отметил Бронзова.

Обсуждая союз Зудиной и Табакова, она подчеркнула, что первая супруга худрука МХАТа Людмила Крылова превратила бывшего мужа «из солдата в генерала», а Зудина «пришла на всё готовое».
Ранее, как сообщал «Рамблер», жалобы Зудиной на отсутствие ролей раскритиковал актер Станислав Садальский. Он рассказал, притчу о бедной семье, которая просила у Бога помощи. Господь сказал, что «так будет не всегда». Когда дела пошли в гору, люди решили поблагодарить Бога, на что вновь услышали, что «так будет не всегда». Артист подчеркнул, что раньше Зудина играла очень много ролей, но время изменилось.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Людмила Крылова , Марина Зудина , Татьяна Бронзова , Олег Табаков , Комсомольская правда
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