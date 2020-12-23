Во МХАТе успех Зудиной связали с ее браком с Табаковым

Недавно Зудина заявила, что Табаков не обрадовался бы количеству сыгранных ею ролей в Московском художественном театре за последнее время. По ее словам, она очень редко появляется на сцене несмотря на то, что хочет и готова работать больше. В шоу «Секрет на миллион» актриса добавила, что почти все друзья отвернулись от нее после смерти супруга.

Татьяна Бронзова, знающая ситуацию изнутри, заявила, что замужество сильно изменило Зудину. Актриса начала вести себя в театре как «Мадам», пользуясь своим замужеством за худруком. От Табакова в то время очень много зависело, подчеркнула экс-завтруппой. По странному совпадению Зудина получила звание заслуженной артистки РФ, когда родила мужу сына, а звание «народной» — после рождения дочери.

«Если бы Марина не была его женой, вряд ли она бы получила столько ролей в театре. Не хочу сказать, что она плохая артистка, но точно не лучшая», — отметил Бронзова.

Обсуждая союз Зудиной и Табакова, она подчеркнула, что первая супруга худрука МХАТа Людмила Крылова превратила бывшего мужа «из солдата в генерала», а Зудина «пришла на всё готовое».