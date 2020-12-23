Якубович обиделся на образ Марио в шуточном ролике 

Леонид Якубович требует удалить юмористический ролик, в котором его образ использовали в качестве главного героя компьютерной игры «Марио», сообщает «Царьград»

Представители телеведущего допускают, что могут встретиться с автором видео в суде.

Ролик под названием «Леонид Якубович в игре МАРИО» был опубликован 20 декабря. В главном герое можно без труда узнать черты телеведущего: черный костюм, прическа, седые усы. В мире Марио Якубович ест грибы, анаболики, гоняется за монетами, пьет алкоголь, издевается над монстрами. При этом каждое его действие сопровождается фразами реального телеведущего, сказанными им на «Поле чудес».

«Ну а для всех, кто хочет иметь такие яйца, рекламная пауза», — говорит герой ролика голосом Якубовича в конце первого уровня.

Представитель телеведущего Табриз Шахиди подчеркнул, что у Якубовича никто не спрашивал разрешения на использование узнаваемого образа. По его словам, от автора видео будут требовать удаления ролика, если видео было сделано «шутки ради». Если художник преследовал коммерческие цели, то скорее всего на него подадут в суд.

В настоящее время ролик посмотрели более 160 тысяч пользователей.