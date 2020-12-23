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Москва

Пугачева постоянно держит связь с перенесшим инсульт Моисеевым 

Газета.Ru и ещё 5 23 декабря 2020
Пугачева постоянно держит связь с перенесшим инсульт Моисеевым
Фото: РИА Новости
Помощник 66-летнего Бориса Моисеева Сергей Горох в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о жизни артиста после инсульта.
По его словам, с Моисеевым постоянно находится на связи певица Алла Пугачева. Многие друзья предлагают певцу финансовую помощь, однако от денег тот отказывается.
Представитель уточнил, что сейчас певец занимается своим здоровьем, посещает стоматолога и прекрасно себя чувствует, «насколько может хорошо чувствовать себя человек, перенесший инсульт». «Не он „завязал“ со сценой — жизнь его „завязала“. Борис Михайлович живет в Москве. Он принял себя таким, какой он есть», — сказал Горох.
Сейчас у Моисеева есть домработница, которая стирает, убирает и готовит еду. Известно, что Моисеев очень хочет поехать на лето в Юрмалу.
Напомним, в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. В 2015 году он закончил гастрольную деятельность.
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Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Алла Пугачева , Латвия , Москва , Юрмала
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