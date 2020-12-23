Собчак сравнила себя со страшным памятником Аленке 

Ксения Собчак пошутила о страшном памятнике Аленке и закрытии «Дома-2».

Телеведущая и светская львица нашла сходство между собой и памятником Аленке в Нововоронеже.

Ксения разместила в «сторис» Instagram коллаж из двух фотографий, на одной из которых изображена она в гриме, а на другом — знаменитый памятник основательнице села Новая Аленовка в Воронежской области.

«Благодарность К. А. Собчак в виде памятника от жителей Воронежа за «Дом-2», — подписала коллаж светская львица.

Как писал «Рамблер», Ксения Собчак была одной из первых ведущих шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ. Она вела программу в течение восьми лет, а всего «телестройка» выходила в эфир 16 лет. На этой неделе ТНТ объявил о закрытии программы.

Памятник Аленке — основательнице села Новая Аленовка в Воронежской области — был установлен в середине декабря. Местным жителям монумент не понравился, а в соцсетях Аленку сравнили с «белыми ходоками» из «Игры престолов». На этой неделе скандальный памятник демонтировали.