Собчак вмешалась в ссору Белоцерковской и Рынски

Светские львицы устроили публичную перепалку, перешедшую во взаимные оскорбления.

«Какое же счастье, что я не фолловлю все эти разборки», — призналась Собчак. Ксения осудила поведение двух известных барышень — Ники Белоцерковский и Божены Рынски, которые в порыве злости выложили личную переписку на всеобщее обозрение.

«Скажите, а с каких пор считается нормой «ответ» в виде «скриншотиков» личной переписки? — возмутилась Ксения Анатольевна. — Какие бы оскорбительные слова не произносились, тот, кто ударил первым, — преступник. Какие бы обвинения не возникали — тот, кто публикует личную переписку бывшей подруги, чтобы отомстить, — подлец».

Напомним, скандал начался после того, как Божена опубликовала пост, описывающий «одну плохую мать» из светской тусовки, чью жизнь с мужем она назвала «жизнью рептилий» и намекнула, что та женщина родила ребенка от нелюбимого мужчины, назвав его «постылым уродцем».

Неожиданно на пост откликнулась светская львица Ника Белоцерковская, видимо, узнав в описании Божены себя. Она сообщила, что осталась в дружеских отношениях со своим бывшим супругом, а еще поведала подписчикам нелицеприятные подробности об отношениях самой Божены и ее покойного супруга Игоря Малашенко

Свои слова Ника подкрепила скриншотами переписки с Боженой, где та обзывает супруга последними словами. Пост по жалобе Божены был удален администрацией Instagram за преследования и травлю, но осадочек, как говорится, остался.

Божена обвинила Белоцерковскую в клевете и пообещала судиться, ее оппонентка посоветовала Рынске найти себе работу, как делают нормальные люди. А подписчики, прочитав их злобную эмоциональную переписку, порекомендовали обеим найти себе нормальных мужиков. И правда, в конце этого трудного года все на нервах!