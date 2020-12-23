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Москва

В Сети появились уникальные видеохроники Beatles 

Вадим Дроздов 1 час назад
Знаменитый режиссер Питер Джексон создал новогоднее настроение, без малого, всему миру. Он представил пятиминутное видео о своем новом документальном фильме The Beatles: Get Back.
"Мы бы хотели сделать новогодний подарок поклонникам группы The Beatles во всем мире. И в честь этого мы подготовили пятиминутное видео, которое познакомит вас с будущим фильмом The Beatles: Get Back. Мы надеемся, что сможем вас порадовать в трудное для всех нас время", — сообщил Питер Джексон.
Сам фильм выйдет в прокат 26 августа 2021 года. Фильм передает атмосферу, в которой творила знаменитая ливерпульская четверка.
Шоу-бизнес , Видео , Питер Джексон
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