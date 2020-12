В Сети появились уникальные видеохроники Beatles 

Знаменитый режиссер Питер Джексон создал новогоднее настроение, без малого, всему миру. Он представил пятиминутное видео о своем новом документальном фильме The Beatles: Get Back.

"Мы бы хотели сделать новогодний подарок поклонникам группы The Beatles во всем мире. И в честь этого мы подготовили пятиминутное видео, которое познакомит вас с будущим фильмом The Beatles: Get Back. Мы надеемся, что сможем вас порадовать в трудное для всех нас время", — сообщил Питер Джексон.

Сам фильм выйдет в прокат 26 августа 2021 года. Фильм передает атмосферу, в которой творила знаменитая ливерпульская четверка.