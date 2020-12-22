Прохор Шаляпин провел ночь с экс-женой-пенсионеркой 

Шаляпин выложил на своей странице в соцсети совместное фото с Копенкиной. Снимок был сделан в ресторане «Генацвале» на Старом Арбате в Москве. Бывшие супруги на фото стоят в обнимку, оба выглядят счастливыми и улыбаются. В посте Шаляпин отметил, что Копенкина связалась с ним по приезде из Танзании, и заявила, что «хочет веселья».

«Ну разве откажешь этой неуёмной женщине», — отметил певец (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики Шаляпина отметили, что рядом с бывшей женой он расцвел, и намекнули на возможное воссоединение.

«Всё-таки Лариса, лучший выбор!» — написала пользовательница под ником marianna_abravitova.

«Ты с ней счастлив. Она даёт тебе энергию позитива и радости», — добавила svetlaja_sss.

«Такой женщине впринципе отказать грех)», — подчеркнул che_po_nastroeniu.