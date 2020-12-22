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Москва

Прохор Шаляпин провел ночь с экс-женой-пенсионеркой 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Прохор Шаляпин провел ночь с экс-женой-пенсионеркой
Фото: РИА Новости
Певец Прохор Шаляпин рассказал подписчикам в Instagram, что провел ночь со своей бывшей супругой 65-летней предпринимательницей Ларисой Копенкиной. Пара устроила «ночной кутёж».
Шаляпин выложил на своей странице в соцсети совместное фото с Копенкиной. Снимок был сделан в ресторане «Генацвале» на Старом Арбате в Москве. Бывшие супруги на фото стоят в обнимку, оба выглядят счастливыми и улыбаются. В посте Шаляпин отметил, что Копенкина связалась с ним по приезде из Танзании, и заявила, что «хочет веселья».

«Ну разве откажешь этой неуёмной женщине», — отметил певец (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики Шаляпина отметили, что рядом с бывшей женой он расцвел, и намекнули на возможное воссоединение.

«Всё-таки Лариса, лучший выбор!» — написала пользовательница под ником marianna_abravitova.

«Ты с ней счастлив. Она даёт тебе энергию позитива и радости», — добавила svetlaja_sss.

«Такой женщине впринципе отказать грех)», — подчеркнул che_po_nastroeniu.

Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущий Иван Ургант подколол певца Прохора Шаляпина за его «любовь» к пенсионеркам. В недавнем выпуске своего шоу Ургант в традиционной для себя юмористической манере прокомментировал появление нового граффити от известного уличного художника Бэнкси. На стене обычного двухэтажного дома в английском городе Бристоль он нарисовал чихающую старушку. Телеведущий подчеркнул, что художество Бэнкси было оценено в суму порядка 5 миллионов фунтов стерлингов, в результате дом подорожал почти в 15 раз. Ургант заметил, что «до этого на чихающих бабушках зарабатывал только Прохор Шаляпин».
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Шоу-бизнес , Лариса Копенкина , Иван Ургант , Прохор Шаляпин
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