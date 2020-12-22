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Квартиру Джигарханяна в Староконюшенном переулке превратят в музей 

Вероника Полынина 1 час назад
Квартиру Джигарханяна в Староконюшенном переулке превратят в музей
Фото: РИА Новости
Собственник половины квартиры Армена Джигарханяна бизнесмен Юрий Растегин сообщил о планах превратить жилье в музей народного артиста СССР.
По словам Растегина, Джигарханян еще при жизни мечтал, что его квартира в Староконюшенном переулке после его смерти станет музеем, поэтому и продал ему половину жилплощади.
Однако вторая половина квартиры принадлежит бывшей жене Джигарханяна Татьяне Власовой, с которой они вновь сошлись в последние годы.
Растегин ждет, пока Власова будет готова обсудить судьбу жилплощади. По его словам, если экс-супруга артиста решит продолжить жить в этой квартире, воля Джигарханяна будет выполнена позже. Если же она готова обсуждать обмен, Растегин подыщет для нее другое жилье.

«Я видел, в каких прекрасных отношениях они находились с Джигарханяном. В прошлом году отмечали день рождения Армена Борисовича в моем ресторане. Пришли вдвоем, весь вечер не отходили друг от друга. Было видно, с каким трепетом они относятся друг к другу», — рассказал бизнесмен «Собеседнику».

Как сообщал «Рамблер», Татьяна Власова — вторая жена Армена Джигарханяна, их брак продлился с 1967 по 2015 год. В 1998 году Джигарханян получил в дар дом в Далласе и уговорил жену остаться в США, чтобы присматривать за домом. Власова отправилась в США и стала работать преподавателем русского языка в институте Далласа.
Супруги развелись в 2015 году, после чего Джигарханян женился на Виталине Цымбалюк-Романовской. С третьей женой он со скандалом развелся в 2017 году.
В 2019 году Татьяна Власова вернулась из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем, чье состояние здоровья вызывало опасения. Однако после смерти артиста 14 ноября 2020 года Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила Власову в ненадлежащем уходе.
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Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Армен Джигарханян
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