Боярская похвасталась многочисленными талантами мужа

По словам актрисы, во время вынужденного простоя из-за коронавирусных ограничений они с мужем наконец-то сумели побыть вместе с семьей. Летом они жили в загородном доме родителей Елизаветы — актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан

Боярская призналась, что это время стало одним из самых счастливых в ее жизни.

«Мы были все вместе, и нам не нужно было куда-то бежать или ехать. Дети каждый день видели маму и папу, я занималась домом», — рассказала актриса.

Летом на даче Максим Матвеев стал делать игрушки: беговел, машинку, качалку-лошадку, бабочку и многое другое. По словам Боярской, Максим — не просто рукастый, он мастер высокого уровня с золотыми руками.

«Максим и готовит прекрасно, и рисует, и почерк у него очень аккуратный. А с тем, чтобы починить что-нибудь или сделать, вообще проблем нет», — заявила Елизавета.

По словам Боярской, ее родители постоянно обращались к зятю с просьбами починить что-нибудь в доме: то лестницу, то ставни… И Максим никогда не отказывал.

«И все только руками разводили, папа вообще в тихом шоке был, смотрел на Максима круглыми глазами и говорил: «Я не понимаю, как он это делает», — похвасталась Елизавета Боярская.

Как сообщал «Рамблер», ранее Максим Матвеев рассказал, что очень волновался перед знакомством с Михаилом Боярским, но после личной встречи бояться его перестал.