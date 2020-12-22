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«Все только руками разводили»: Боярская похвасталась умениями мужа 

Вероника Полынина 37 минут назад
Боярская похвасталась многочисленными талантами мужа
Фото: РИА Новости
Актер Максим Матвеев во время пандемии коронавируса привел в порядок дом своего тестя Михаила Боярского. Об этом рассказала Елизавета Боярская в интервью «7Дням».
По словам актрисы, во время вынужденного простоя из-за коронавирусных ограничений они с мужем наконец-то сумели побыть вместе с семьей. Летом они жили в загородном доме родителей Елизаветы — актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан.
Боярская призналась, что это время стало одним из самых счастливых в ее жизни.

«Мы были все вместе, и нам не нужно было куда-то бежать или ехать. Дети каждый день видели маму и папу, я занималась домом», — рассказала актриса.

Летом на даче Максим Матвеев стал делать игрушки: беговел, машинку, качалку-лошадку, бабочку и многое другое. По словам Боярской, Максим — не просто рукастый, он мастер высокого уровня с золотыми руками.

«Максим и готовит прекрасно, и рисует, и почерк у него очень аккуратный. А с тем, чтобы починить что-нибудь или сделать, вообще проблем нет», — заявила Елизавета.

По словам Боярской, ее родители постоянно обращались к зятю с просьбами починить что-нибудь в доме: то лестницу, то ставни… И Максим никогда не отказывал.

«И все только руками разводили, папа вообще в тихом шоке был, смотрел на Максима круглыми глазами и говорил: «Я не понимаю, как он это делает», — похвасталась Елизавета Боярская.

Как сообщал «Рамблер», ранее Максим Матвеев рассказал, что очень волновался перед знакомством с Михаилом Боярским, но после личной встречи бояться его перестал.

«Я же вырос, как и все советские дети, на фильмах про мушкетеров. Поэтому с детства занимался фехтованием. Мне это очень нравилось. Но с тестем я не фехтую», — подчеркивал Матвеев.

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Шоу-бизнес , Лариса Луппиан , Елизавета Боярская , Михаил Боярский , Максим Матвеев
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