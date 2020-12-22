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Ургант прокомментировал законопроект о вытрезвителях 

Газета.Ru 37 минут назад
Актер Андрей Ургант прокомментировал законопроект о вытрезвителях
Фото: РИА Новости
Актер Андрей Ургант в беседе с ФАН прокомментировал законопроект о возобновлении в России работы вытрезвителей. По словам Урганта, его лично закон не коснется.

"Не будет человек с известным лицом ходить выпивший по городу — это неправильно. А вообще — я думаю, что поздно. Как некоторые говорят: "Позняк метаться". Когда-то вытрезвители были и там пьяных избивали, отбирали все имущество, деньги, паспорта, и голыми выпускали оттуда", — поделился размышлениями он.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о вытрезвителях в третьем чтении. Правила работы учреждений утвердят на федеральном уровне, а воссоздание их будет ответственностью регионов. Вытрезвители будут оказывать помощь тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.
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Шоу-бизнес , Андрей Ургант , Госдума
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