Актер Андрей Ургант прокомментировал законопроект о вытрезвителях

"Не будет человек с известным лицом ходить выпивший по городу — это неправильно. А вообще — я думаю, что поздно. Как некоторые говорят: "Позняк метаться". Когда-то вытрезвители были и там пьяных избивали, отбирали все имущество, деньги, паспорта, и голыми выпускали оттуда", — поделился размышлениями он.