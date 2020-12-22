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Полиция возбудила дело из-за избиения Прилучного 

Мария Иванова 45 минут назад
Полиция возбудила дело из-за избиения Прилучного
Фото: РИА Новости
Калининградская полиция возбудила уголовное дело из-за избиения актера Павла Прилучного. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в УВД.
Глава пресс-службы местного управления полиции Светлана Поставничая подтвердила агентству, что из-за избиения 33-летнего мужчины возбуждено дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).
Имя потерпевшего она не стала называть в интересах следствия, но источник «Интерфакса» утверждает, что речь идет о Прилучном.
Как писал «Рамблер», 23 ноября появилась информация, что Прилучный обратился в больницу с переломом костей лицевого скелета, ссадинами и ушибами головы.
Позже СМИ сообщили, что актер подрался с владельцем ночного клуба в Калиниграде. «Комсомольская правда» писала, что актер якобы пришел на разборки в клуб со своим тренером по боксу и водителем.
Сам Прилучный подтвердил, что перенес операцию, но что именно произошло в Калининграде, он не объяснил.

«Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с тв, и ещё там что-то было… Эта версия безусловно гораздо интереснее правды», — писал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Комментарии
Шоу-бизнес , Происшествия , Светлана Поставничая , Комсомольская правда , Интерфакс
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