Полиция возбудила дело из-за избиения Прилучного 

Калининградская полиция возбудила уголовное дело из-за избиения актера Павла Прилучного. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в УВД.

Глава пресс-службы местного управления полиции Светлана Поставничая подтвердила агентству, что из-за избиения 33-летнего мужчины возбуждено дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

Имя потерпевшего она не стала называть в интересах следствия, но источник «Интерфакса» утверждает, что речь идет о Прилучном.

Как писал «Рамблер», 23 ноября появилась информация, что Прилучный обратился в больницу с переломом костей лицевого скелета, ссадинами и ушибами головы.

Позже СМИ сообщили, что актер подрался с владельцем ночного клуба в Калиниграде. «Комсомольская правда» писала , что актер якобы пришел на разборки в клуб со своим тренером по боксу и водителем.

Сам Прилучный подтвердил , что перенес операцию, но что именно произошло в Калининграде, он не объяснил.