Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Появилось видео с новым альбомом Пола Маккартни 

Вадим Дроздов 15 минут назад
18 декабря Пол Маккартни в одиночку выпустил новый альбом под названием "McCartney III". Этот альбом приурочен к 50-летнему юбилею первого релиза музыканта ""McCartney I", помощь в выпуске которого Полу оказывала его супруга Линда, уже ушедшая из жизни из-за онкологического заболевания. Ей была посвящена одна из лучших песен того сольного дебюта — "The Lovely Linda".
В новом альбоме 11 новых треков. Начинается он с энергичных импровизаций на гитаре, но есть и печально-красивые фортепианные баллады, и гулкий, азартный рок с прифузованными гитарами и притоптывающими в такт барабанами — много самой разной музыки и хороших, замечательных текстов песен.
Шоу-бизнес , Видео , Пол Маккартни
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с новым альбомом Пола Маккартни
00:39
Появилось видео с новым альбомом Пола Маккартни
Шоу-бизнес
Видео с производства «Спутник V» в Казахстане
01:40
Видео с производства «Спутник V» в Казахстане
В мире
Самый толстый кот Беларуси попал на видео
03:19
Самый толстый кот Беларуси попал на видео
В мире
Видео с Кунг-фу Пандой в Московском зоопарке
00:27
Видео с Кунг-фу Пандой в Московском зоопарке
Общество
Видео подробностей массовых заражений в Лондоне
01:09
Видео подробностей массовых заражений в Лондоне
Происшествия
Жуткий памятник Алёнке попал на видео
03:44
Жуткий памятник Алёнке попал на видео
Общество
Видео спасения кота от пресса на мусорной станции
00:56
Видео спасения кота от пресса на мусорной станции
Происшествия
Появилось видео с будущим электромобилем Apple
00:38
Появилось видео с будущим электромобилем Apple
Наука и техника
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
00:08
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
Происшествия
Танец у мечети в Казани попал на видео
00:11
Танец у мечети в Казани попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение