Появилось видео с новым альбомом Пола Маккартни 

18 декабря Пол Маккартни в одиночку выпустил новый альбом под названием "McCartney III". Этот альбом приурочен к 50-летнему юбилею первого релиза музыканта ""McCartney I", помощь в выпуске которого Полу оказывала его супруга Линда, уже ушедшая из жизни из-за онкологического заболевания. Ей была посвящена одна из лучших песен того сольного дебюта — "The Lovely Linda".

В новом альбоме 11 новых треков. Начинается он с энергичных импровизаций на гитаре, но есть и печально-красивые фортепианные баллады, и гулкий, азартный рок с прифузованными гитарами и притоптывающими в такт барабанами — много самой разной музыки и хороших, замечательных текстов песен.