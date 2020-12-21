СМИ узнали о второй беременности Брухуновой 

Корреспонденты побывали в родном городе молодой жены Петросяна Татьяны Брухуновой и поговорили с соседями ее матери Ольги. Они рассказали, что женщина переехала в Москву, чтобы помогать Татьяне ухаживать за маленьким Ваганом. Кроме того, по словам знакомых Ольги Брухуновой, она сообщила им, что скоро станет дважды бабушкой.

«Татьяна второго ребенка собирается рожать, поэтому Ольга и поехала в Москву. Петросян ей всегда нравился. Когда она училась еще в школе, то говорила, что любит юмориста», — рассказала одна из соседок Ольги Брухуновой.

Как сообщал «Рамблер», 31-летняя Татьяна Брухунова и 74-летний Евгений Петросян поженились в 2019 году. В марте 2020-го средства массовой информации сообщили, что суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. В сентябре юморист подтвердил, что стал отцом, опубликовав в своем инстаграме фотографию с сыном Ваганом. Брухунова утверждает, что родила сына сама.