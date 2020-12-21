Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ узнали о второй беременности Брухуновой 

Вероника Полынина 1 час назад
СМИ узнали о второй беременности Брухуновой
Фото: Instagram
Теща юмориста Евгения Петросяна перебралась из Тулы в Москву из-за второй беременности своей дочери, сообщили журналисты программы «Звезды сошлись» на НТВ.
Корреспонденты побывали в родном городе молодой жены Петросяна Татьяны Брухуновой и поговорили с соседями ее матери Ольги. Они рассказали, что женщина переехала в Москву, чтобы помогать Татьяне ухаживать за маленьким Ваганом. Кроме того, по словам знакомых Ольги Брухуновой, она сообщила им, что скоро станет дважды бабушкой.

«Татьяна второго ребенка собирается рожать, поэтому Ольга и поехала в Москву. Петросян ей всегда нравился. Когда она училась еще в школе, то говорила, что любит юмориста», — рассказала одна из соседок Ольги Брухуновой.

Как сообщал «Рамблер», 31-летняя Татьяна Брухунова и 74-летний Евгений Петросян поженились в 2019 году. В марте 2020-го средства массовой информации сообщили, что суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. В сентябре юморист подтвердил, что стал отцом, опубликовав в своем инстаграме фотографию с сыном Ваганом. Брухунова утверждает, что родила сына сама.
Видео дня. В Швейцарии однополые пары теперь могут усыновлять детей
Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Петросян , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
00:08
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
Происшествия
Танец у мечети в Казани попал на видео
00:11
Танец у мечети в Казани попал на видео
Происшествия
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Священнослужитель отказался пожать руку Пашиняну и попал на видео
00:53
Священнослужитель отказался пожать руку Пашиняну и попал на видео
В мире
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
00:43
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
США
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
00:19
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
Происшествия
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
00:59
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
Происшествия
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
01:50
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
00:43
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение