Россияне раскритиковали Авербуха и Арзамасову

Журналисты и подписчики Арзамасовой в Instagram проанализировали видеозапись из ЗАГСа, которую актриса опубликовала на своей странице в соцсети. Они отметили, что во дворце бракосочетания пара появилась, будто наспех одевшись: 47-летний фигурист надел белую футболку, приталенный пиджак и повседневные брюки, 25-летняя звезда сериала «Папины дочки» — голубое платье без фаты. В руках артистки не было букета цветов.

«Маршрут построен», — подписала ролик Арзамасова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

И подписчики актрисы, и представители СМИ сошлись во мнении, что свадьба вероятно была сделана второпях. Пользователи в очередной раз указали на солидную разницу в возрасте у супругов. Они назвали брак «неравным», ситуацию, когда «папики женятся на девочках» — «мерзкой», а наряды супругов — «неприличными».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Авербух описал свои отношения с Арзамасовой. Он рассказал, что какое-то время они встречались тайно, но затем спортсмен решил объявить о своей новой любви официально, поскольку не собирается «прятаться». Он пояснил, что его с актрисой связывают «нежные отношения», которые делают его «еще счастливее».