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«Мерзко»: россияне раскритиковали Авербуха и Арзамасову 

Павел Тиунов 1 час назад
Россияне раскритиковали Авербуха и Арзамасову
Фото: РИА Новости
Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова по всей видимости поженились второпях, сообщает издание «Дни.ру». Пользователи соцсетей, пользуясь случаем, в очередной раз упрекнули пару за солидную разницу в возрасте.
Журналисты и подписчики Арзамасовой в Instagram проанализировали видеозапись из ЗАГСа, которую актриса опубликовала на своей странице в соцсети. Они отметили, что во дворце бракосочетания пара появилась, будто наспех одевшись: 47-летний фигурист надел белую футболку, приталенный пиджак и повседневные брюки, 25-летняя звезда сериала «Папины дочки» — голубое платье без фаты. В руках артистки не было букета цветов.

«Маршрут построен», — подписала ролик Арзамасова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

И подписчики актрисы, и представители СМИ сошлись во мнении, что свадьба вероятно была сделана второпях. Пользователи в очередной раз указали на солидную разницу в возрасте у супругов. Они назвали брак «неравным», ситуацию, когда «папики женятся на девочках» — «мерзкой», а наряды супругов — «неприличными».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Авербух описал свои отношения с Арзамасовой. Он рассказал, что какое-то время они встречались тайно, но затем спортсмен решил объявить о своей новой любви официально, поскольку не собирается «прятаться». Он пояснил, что его с актрисой связывают «нежные отношения», которые делают его «еще счастливее».
В июле журналистка Елена Родина высказала мнение, что Арзамасова и Авербух начали встречаться в 2012 году, когда актрисе было 17 лет, поскольку именно тогда фигурист позвал актрису на главную роль в своем ледовом шоу, хотя ни до ни после этого непрофессиональные фигуристы не исполняли главных ролей в его постановках.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Илья Авербух , Елизавета Арзамасова , Елена Родина
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