Белый маг, «Королева силикона», трансгендерная женщина и Гоген Солнцев — самые скандальные участники «Дома 2». Об этом сообщает «СтарХит».
«Дом 2», как сообщал «Рамблер», демонстрируется на ТНТ с 2004 года. На прошлой неделе телеканал объявил о его закрытии. Генеральный директор шоу Александр Расторгуев заявил, что оно не закроется, а перестанет выходить на ТНТ. Ведущий передачи Влад Кадони сообщил, что «Дом 2» заживет новой жизнью в 2021-м.
Сегодня «СтарХит» составил список самых скандальных участников телепроекта. Николай Должанский сочинял стихи и исполнял их в рэп-манере, злоупотреблял алкоголем, провоцировал драки, устраивал истерики, имитировал эпилептические припадки, бил женщин, обманом женил на себе Ольгу Рапунцель.
Венцеслав Венгржановский пришел на «Дом 2» после неудачной попытки попасть в «Битву экстрасенсов». Он называл себя белым магом, пытался приворожить участниц шоу и вообще вел себя странно.
Риту «Королеву силикона» Керн телезрители критиковали за ненатуральную внешность и невнимание к критике. Любительница экстравагантных нарядов Жанайим Алыбаева заманила в постель тогда еще невинного Венгржановского. Эпатажный шоумен Гоген Солнцев провел на «Доме 2» полмесяца, а потом жаловался на манию преследования.
Порноактриса Елена Беркова скрыла свою профессию от руководства шоу и была со скандалом изгнана, когда тому это все же стало известно. Эрика Кишева сразу призналась, что является трансгендерной женщиной. Алексей Адеев был задержан сотрудниками полиции прямо на съемочной площадке по подозрению в мошенничестве. Позже суд признал его виновным и приговорил к реальному лишению свободы.