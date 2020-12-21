Самые скандальные участники «Дома 2» 

«Дом 2», как сообщал «Рамблер», демонстрируется на ТНТ с 2004 года. На прошлой неделе телеканал объявил о его закрытии. Генеральный директор шоу Александр Расторгуев заявил, что оно не закроется, а перестанет выходить на ТНТ. Ведущий передачи Влад Кадони сообщил, что «Дом 2» заживет новой жизнью в 2021-м.

Сегодня «СтарХит» составил список самых скандальных участников телепроекта. Николай Должанский сочинял стихи и исполнял их в рэп-манере, злоупотреблял алкоголем, провоцировал драки, устраивал истерики, имитировал эпилептические припадки, бил женщин, обманом женил на себе Ольгу Рапунцель

Венцеслав Венгржановский пришел на «Дом 2» после неудачной попытки попасть в «Битву экстрасенсов». Он называл себя белым магом, пытался приворожить участниц шоу и вообще вел себя странно.

Риту «Королеву силикона» Керн телезрители критиковали за ненатуральную внешность и невнимание к критике. Любительница экстравагантных нарядов Жанайим Алыбаева заманила в постель тогда еще невинного Венгржановского. Эпатажный шоумен Гоген Солнцев провел на «Доме 2» полмесяца, а потом жаловался на манию преследования.