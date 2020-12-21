Маковецкий рассказал о предательстве отца 

Актер Сергей Маковецкий заявил, что ни разу в жизни не видел своего отца, сообщает издание Teleprogramma.pro. Единственная возможная встреча с родителем сорвалась из-за болезни артиста.

Маковецкий поделился сокровенной семейной тайной с ведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым. Артист подчеркнул, что его отец ушел из семьи, когда он еще не родился. Уже будучи студентом, актер нашел адрес родителя и даже хотел съездить к нему в гости, но внезапно сильно заболел. Две недели Маковецкий пролежал, не вставая с постели. По выздоровлению ему пришлось уехать на учебу. Больше актер не предпринимал попыток встретиться с отцом.

«Мне говорили, что я на него похож», — цитирует издание его слова.

При этом Маковецкий признался, что однажды ему удалось перекинуться парой фраз с родителем по телефону. Отец часто приезжал к своей бывшей жене, его матери, привозил продукты, «какие-то гостинцы». Актер услышал в трубке голос родственника, но говорить с ним по телефону не захотел, сказал, что намерен пообщаться при личной встрече. Впоследствии Маковецкому удалось познакомиться со своими сводными братом и сестрой, которые сообщили ему о смерти отца.