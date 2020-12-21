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Москва

Маковецкий рассказал о предательстве отца 

Павел Тиунов 1 час назад
Маковецкий рассказал о предательстве отца
Фото: РИА Новости
Актер Сергей Маковецкий заявил, что ни разу в жизни не видел своего отца, сообщает издание Teleprogramma.pro. Единственная возможная встреча с родителем сорвалась из-за болезни артиста.
Маковецкий поделился сокровенной семейной тайной с ведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым. Артист подчеркнул, что его отец ушел из семьи, когда он еще не родился. Уже будучи студентом, актер нашел адрес родителя и даже хотел съездить к нему в гости, но внезапно сильно заболел. Две недели Маковецкий пролежал, не вставая с постели. По выздоровлению ему пришлось уехать на учебу. Больше актер не предпринимал попыток встретиться с отцом.

«Мне говорили, что я на него похож», — цитирует издание его слова.

При этом Маковецкий признался, что однажды ему удалось перекинуться парой фраз с родителем по телефону. Отец часто приезжал к своей бывшей жене, его матери, привозил продукты, «какие-то гостинцы». Актер услышал в трубке голос родственника, но говорить с ним по телефону не захотел, сказал, что намерен пообщаться при личной встрече. Впоследствии Маковецкому удалось познакомиться со своими сводными братом и сестрой, которые сообщили ему о смерти отца.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ рассказали, как актер Сергей Селин, который стал известен широкой публике благодаря роли полицейского Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», бросил семью ради студентки. В одном из интервью артист заявил, что они с бывшей супругой, с которой он прожил 22 года, «разные люди». от ухода из семьи его держал совместный ребенок. Ситуация изменилась, когда сын вырос, а в жизни Селина появилась 17-летняя студентка Анна. С молодой девушкой актер познакомился, когда она училась на первом курсе университета. Селин уверяет, что изначально с Анной его связывали исключительно платонические отношения. В 2008 году звезда «Улицы разбитых фонарей» решился на развод. Когда Анне исполнился 21 год пара поженилась. В настоящее время они воспитывают двух совместных детей: дочь Машу и сына Макара.
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Шоу-бизнес , Сергей Маковецкий , Сергей Селин
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