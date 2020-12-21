Чехова порадовала поклонников фото в ванной

Телеведущая Анфиса Чехова в свой день рождения рассказала в Instagram, что не жалеет об ушедшей юности, и проиллюстрировала запись фотографией в ванной.

Чехова подчеркнула, что ей «нравится взрослеть» и она не страдает от появляющихся морщин.

«Мне нравится, обретенная с годами мудрость и угол, под которым я смотрю теперь на жизнь! Мне нравится моя зрелая размеренность и спокойствие в тех ситуациях, где в юности я бы рвала волосы на своей голове! Я, как вкусное вино, смакую каждую минуту своей жизни, наслаждаюсь своим опытом! И никогда не променяю свои сегодняшние мысли и знания на мои вчерашние «юные прелести» лица и фигуры», — заверила телеведущая подписчиков (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Она подчеркнула, что с годами осознала свою ценность и уникальность и имеет смелость думать своей головой, а также следовать только своему выбору.

«Как же хорошо быть в гармонии со своим возрастом! Не бежать от него, не отрицать, не притворяться, что его нет, и весь пройденный путь — это какая-то ерунда, которая не стоит выведенного яйца, и с радостью будет предана забвению в обмен на новую упругую грудь или лицо, натянутое как мишень для дартса», — подчеркнула Чехова, напомнив, что ей исполнилось 43 года.

На фотографии, иллюстрирующей запись, телеведущая предстала перед поклонниками, сидя в ванной и прикрывая наготу пеной, из которой даже соорудила себе «шапочку».

В свою очередь подписчики поздравили Анфису Чехову с днем рождения и пожелали ей счастья.

Как сообщал «Рамблер», ранее Чехова рассказала, что отдыхает в Сочи. Телеведущая опубликовала серию своих снимков, сделанных в местном хаммаме, на которых она прижимается грудью и лицом к прозрачной запотевшей стеклянной двери душевой кабины.