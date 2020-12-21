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Стало известно о прошлом Цивина и Дрожжиной 

Артём Кульша 1 час назад
Стало известно о прошлом Цивина и Дрожжиной
Фото: РИА Новости
Актриса Наталия Дрожжина могла работать в Голливуде, а ее муж юрист Михаил Цивин любил играть в «крестного отца». Об этом сообщает НТВ.
Вчера вышел очередной эпизод шоу «Новые русские сенсации». В ходе него грузинский бизнесмен Шота Чиковани, владелец ресторана «Арбат» в Париже, рассказал, что познакомился с Цивиным и Дрожжиной, когда те приехали в столицу Франции закупать товар для своего магазина в московской гостинице «Космос». Однажды Чиковани стал свидетелем сделки Цивина по покупке сухофруктов и дал тому прозвище «Сухофрукт».

«А Наташа — русская мать Тереза. Рашн мать Тереза», — сообщил ресторатор.

Цивин и Дрожжина остались в Париже на несколько лет — продавали матрешек, пытались продавать поддельные джинсы «Версаче». Чиковани рассказал, что в 1990-х годах Цивин любил «поиграть в "крестного отца"». В ходе того же эпизода «Новых русских сенсаций» сам Цивин заявил, что Дрожжина могла работать в Голливуде, но он заставил ее отказаться от этого.
В октябре, как сообщал «Рамблер», Следственный комитет предъявил Дрожжиной и Цивину обвинение по уголовному делу о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери актера Алексея Баталова. Спорное имущество (мастерская артиста и две квартиры) было арестовано.
На следующий день юрист Анатолий Кучерена, который консультирует обвиняемых, рассказал, что в сентябре 2019 года дочь Баталова Мария передала в собственность Дрожжиной имущество на условии ее, Марии, пожизненного содержания. По его словам, за несколько недель до предъявления обвинения Цивин и Дрожжина признали ошибку, захотели ее исправить и обратились к нему за консультацией о том, как расторгнуть три договора пожизненной ренты с Баталовой.
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Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Наталия Дрожжина , Мария Баталова , Анатолий Кучерена , СКР
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