Стало известно о прошлом Цивина и Дрожжиной 

Вчера вышел очередной эпизод шоу «Новые русские сенсации». В ходе него грузинский бизнесмен Шота Чиковани, владелец ресторана «Арбат» в Париже, рассказал, что познакомился с Цивиным и Дрожжиной, когда те приехали в столицу Франции закупать товар для своего магазина в московской гостинице «Космос». Однажды Чиковани стал свидетелем сделки Цивина по покупке сухофруктов и дал тому прозвище «Сухофрукт».

«А Наташа — русская мать Тереза. Рашн мать Тереза», — сообщил ресторатор.

Цивин и Дрожжина остались в Париже на несколько лет — продавали матрешек, пытались продавать поддельные джинсы «Версаче». Чиковани рассказал, что в 1990-х годах Цивин любил «поиграть в "крестного отца"». В ходе того же эпизода «Новых русских сенсаций» сам Цивин заявил, что Дрожжина могла работать в Голливуде, но он заставил ее отказаться от этого.

В октябре, как сообщал «Рамблер», Следственный комитет предъявил Дрожжиной и Цивину обвинение по уголовному делу о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери актера Алексея Баталова . Спорное имущество (мастерская артиста и две квартиры) было арестовано.