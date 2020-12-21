Хью Джекман раздал миллион долларов бывшим сотрудникам 

Хью Джекман порадовал сотрудников австралийской обувной фабрики RM Williams, подарив им в этом году большой рождественский бонус.

Как сообщает Daily Mail, 52-летний актер — анонимным акционером, который отправил по 1300 долларов каждому из 900 сотрудников компании. Это составляет 1,2 миллиона долларов! Хотя компания не назвала Хью тайным Санта-Клаусом, она сделала заявление, что «бывший акционер RM Williams предоставил персоналу денежный подарок». Отметим, в октябре Хью продал свою долю в RM Williams, что сделало его бывшим акционером.

Ранее в этом году Хью снялся в рекламном ролике RM Williams в одних ботинках!

Отметим, ранее жена Хью Джекмана прокомментировала слухи об ориентации актера.