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Хью Джекман раздал миллион долларов бывшим сотрудникам 

Peopletalk 2 часа назад
Хью Джекман раздал миллион долларов бывшим сотрудникам
Фото: РИА Новости
Хью Джекман порадовал сотрудников австралийской обувной фабрики RM Williams, подарив им в этом году большой рождественский бонус.
Как сообщает Daily Mail, 52-летний актер — анонимным акционером, который отправил по 1300 долларов каждому из 900 сотрудников компании. Это составляет 1,2 миллиона долларов! Хотя компания не назвала Хью тайным Санта-Клаусом, она сделала заявление, что «бывший акционер RM Williams предоставил персоналу денежный подарок». Отметим, в октябре Хью продал свою долю в RM Williams, что сделало его бывшим акционером.
Ранее в этом году Хью снялся в рекламном ролике RM Williams в одних ботинках!
Отметим, ранее жена Хью Джекмана прокомментировала слухи об ориентации актера.
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Шоу-бизнес , Хью Джекман
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