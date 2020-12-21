Рудковская провела экскурсию по роскошному особняку 

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская вместе со своим сыном Александром Плющенко провела экскурсию по своему роскошному особняку и показала подписчикам в Instagram , как украсила жилье перед праздниками. Продюсер поставила в доме сразу несколько новогодних елок.

Рудковская сняла на видео интерьер нескольких комнат особняка и подчеркнула, что доверила процесс профессиональным декораторам. Специалисты выбрали для дома продюсера светлую гамму с акцентами в виде серебристых и золотых деталей. Так, декораторы повесили на перила лестницы пышные еловые ветки, на которых закрепили игрушки и дополнили их гирляндами. Похожие композиции появились на столе и комоде.

Продюсер также показала четыре небольшие елки, на одну из которых повесили стальные шары и яркие игрушки в виде небольших чемоданов, а другую задекорировали бантами и белыми елочными шарами с синими и бордовыми узорами. Для оставшихся елок декораторы выбрали голубые оттенки. Рудковская отметила, что в одной из композиций она использовала винтажные игрушки, купленные 19 лет назад. Во время экскурсии Плющенко-младший также рассказал, в доме будет еще одна елка, но обещал показать ее позже.