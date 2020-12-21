Харатьян с женой и сыном сделал прививку от коронавируса

Супруга артиста призналась, что полностью доверяет врачам.

Я доверяю абсолютно! Проверено на своих)— отметила жена Дмитрия Харатьяна.

«Молодцы❤️👍», «Здоровья вам! Удачи! После вакцины! 🤗🙏», «Надеюсь, всё будет хорошо💖💖💖», «Ого! Героиня! Ждём и желаем легкости и здоровья!», «Здоровья вам!Наша дорогая семья!» — отреагировала аудитория в Instagram.

Напомним, Дмитрий Харатьян и его супруга Марина Майко счастливы вместе больше 30 лет. Официально они зарегистрировали свои отношения в 1997 году. В браке у них появился на свет сын Иван. Он родился в 1998 году. От первого брака у артиста есть дочь. Александре 36 лет. Она живет в Швеции вместе с мужем.