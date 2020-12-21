Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

Дмитрий Харатьян с женой и сыном сделал прививку от коронавируса 

Letidor.ru и ещё 2 8 часов назад
Харатьян с женой и сыном сделал прививку от коронавируса
Фото: letidor.ru
Супруга артиста призналась, что полностью доверяет врачам.
Известный актер, телеведущий, исполнитель Дмитрий Харатьян вместе с женой Мариной Майко воспитали общего сына. Ивану 22 года. Звездная семья решила вакцинироваться от коронавируса. Супруга артиста призналась, что полностью доверяет врачам. Марина Майко опубликовала фото с мужем и сыном из больницы. Она рассказала, что после прививки никто из них не почувствовал каких-то изменений или недомогания.
Я доверяю абсолютно! Проверено на своих)— отметила жена Дмитрия Харатьяна.

«Молодцы❤️👍», «Здоровья вам! Удачи! После вакцины! 🤗🙏», «Надеюсь, всё будет хорошо💖💖💖», «Ого! Героиня! Ждём и желаем легкости и здоровья!», «Здоровья вам!Наша дорогая семья!» — отреагировала аудитория в Instagram.

Напомним, Дмитрий Харатьян и его супруга Марина Майко счастливы вместе больше 30 лет. Официально они зарегистрировали свои отношения в 1997 году. В браке у них появился на свет сын Иван. Он родился в 1998 году. От первого брака у артиста есть дочь. Александре 36 лет. Она живет в Швеции вместе с мужем.
Видео дня. В Швейцарии однополые пары теперь могут усыновлять детей
Letidor.ru: последние новости
В Сети поразились, как повзрослела внучка Веры Алентовой и Владимира Меньшова В Сети поразились, как повзрослела внучка Веры Алентовой и Владимира Меньшова Младшая дочь Стаса Михайлова задорно станцевала у елки Младшая дочь Стаса Михайлова задорно станцевала у елки Кристина Орбакайте показала, как радуется с дочерью снежной буре в Нью-Йорке Кристина Орбакайте показала, как радуется с дочерью снежной буре в Нью-Йорке
Комментарии
Шоу-бизнес , Марина Майко , Дмитрий Харатьян , Таиланд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
00:08
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
Происшествия
Танец у мечети в Казани попал на видео
00:11
Танец у мечети в Казани попал на видео
Происшествия
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Священнослужитель отказался пожать руку Пашиняну и попал на видео
00:53
Священнослужитель отказался пожать руку Пашиняну и попал на видео
В мире
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
00:43
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
США
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
00:19
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
Происшествия
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
00:59
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
Происшествия
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
01:50
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
00:43
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение