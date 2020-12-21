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Укупник: Галкин потратил свой первый гонорар на «Бентли» 

Павел Тиунов 12 минут назад
Укупник: Галкин потратил свой первый гонорар на «Бентли»
Фото: РИА Новости
Певец и композитор Аркадий Укупник в эфире программы «Звезды сошлись!» намекнул, что Максим Галкин свои первые гонорары потратил на «барахло». По его словам, юморист солидные деньги спустил на приобретение элитной иномарки.
Заявление Укупника прозвучало в беседе участников программы о внуке Аллы Пугачевой Никите Преснякове. Ранее стало известно, что примадонна подарила ему на свадьбу четырехкомнатную квартиру в Москве.
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Композитор, коснувшись личности сына Кристины Орбакайте, подчеркнул, что при всем его звездном статусе Преснякова едва ли можно назвать «золотым ребенком». По его словам, молодой мужчина умеет зарабатывать деньги: он снимается на ТВ, руководит собственной музыкальной группой, в которой является солистом. При этом заработанные деньги Пресняков тратит с умом, не спуская их на «всякое барахло»: дорогую одежду, машины, «золотые унитазы», — резюмировал Укупник. Например, в отличие от мужа бабушки юмориста Максима Галкина.

«Я помню, как Макс Галкин на первые свои гонорары, я был свидетелем, приехал и купил «Бентли» за 130 тысяч долларов», — заявил композитор.

Ранее, как сообщал «Рамблер», олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко похвастался перед подписчиками в Instagram покупкой дорогостоящего Porsche Panamera, чем спровоцировал волну критики с свой адрес. Подписчики не разделили восторга именитого спортсмена.
Большинство из них отметили, что многим подписчикам спортсмена не хватает денег на еду, не говоря уже о новом автомобиле. Многие поинтересовались, откуда у спортсмена «такие деньги». Некоторые пожелали, чтобы для богатых и знаменитых людей сделали «отдельный Instagram». Летом прошлого года Евгений Плющенко уже подвергался критике за фото с двумя дорогостоящими иномарками — Porsche Cayenne и Porsche Panamerа. Спортсмен тогда попросил подписчиков посоветовать ему, на какой машине отправиться в поездку. В ответ ему порекомендовали помочь бедным и пересесть на общественный транспорт.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Аркадий Укупник , Кристина Орбакайте , Никита Пресняков , Евгений Плющенко , Максим Галкин , Алла Пугачева
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