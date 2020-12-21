Укупник: Галкин потратил свой первый гонорар на «Бентли» 

Композитор, коснувшись личности сына Кристины Орбакайте , подчеркнул, что при всем его звездном статусе Преснякова едва ли можно назвать «золотым ребенком». По его словам, молодой мужчина умеет зарабатывать деньги: он снимается на ТВ, руководит собственной музыкальной группой, в которой является солистом. При этом заработанные деньги Пресняков тратит с умом, не спуская их на «всякое барахло»: дорогую одежду, машины, «золотые унитазы», — резюмировал Укупник. Например, в отличие от мужа бабушки юмориста Максима Галкина.

«Я помню, как Макс Галкин на первые свои гонорары, я был свидетелем, приехал и купил «Бентли» за 130 тысяч долларов», — заявил композитор.

Ранее, как сообщал «Рамблер», олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко похвастался перед подписчиками в Instagram покупкой дорогостоящего Porsche Panamera, чем спровоцировал волну критики с свой адрес. Подписчики не разделили восторга именитого спортсмена.

Большинство из них отметили, что многим подписчикам спортсмена не хватает денег на еду, не говоря уже о новом автомобиле. Многие поинтересовались, откуда у спортсмена «такие деньги». Некоторые пожелали, чтобы для богатых и знаменитых людей сделали «отдельный Instagram». Летом прошлого года Евгений Плющенко уже подвергался критике за фото с двумя дорогостоящими иномарками — Porsche Cayenne и Porsche Panamerа. Спортсмен тогда попросил подписчиков посоветовать ему, на какой машине отправиться в поездку. В ответ ему порекомендовали помочь бедным и пересесть на общественный транспорт.