Мирошниченко рассказала о главных ошибках в своей жизни 

Одной и самых популярных и красивых актрис советского и российского кинематографа Ирине Мирошниченко уже 78 лет.

И пусть звезда продолжает работать в Московском художественном театре, и с удовольствием присутствует на светских тусовках — ее мучает одиночество.

Об этом Ирина Петровна рассказала журналистам «Комсомольской правды».

Несмотря на то, что Мирошниченко несколько раз была замужем, родить ребенка она так и не собралась.

Незапланированные беременности случались крайне некстати, да и мужья, по ее словам, не рвались обзаводиться наследниками.

Сейчас народная артистка РСФСР живет одна. Последний супруг, Игорь Васильев , умер давно, еще в 2007 году.

С родственниками отношения не сложились.

«Я стремилась к независимости — я ее добилась. Мне иногда бывает очень грустно, я думаю, что это ошибка. А ведь как хорошо зависеть от человека, который рядом с тобой и на которого ты можешь опереться. Так что не бывает идеальных ситуаций, по крайней мере, в моей жизни. Может, эта ошибка во мне, в моем характере», — призналась Мирошниченко.

Как ранее писал «Рамблер», за много лет службы в театре Ирина Мирошниченко успела побывать с гастролями во многих странах.

В одной из таких поездок народной артистке сделали неожиданный подарок — ее именем в Исландии назвали водопад.