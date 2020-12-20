Авербух и Арзамасова поженились

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Похоже, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух , наконец, официально соединили свои судьбы.

Актриса выложила в инстаграм ролик, где они с Авербухом обмениваются кольцами и отвечают «Да!».

Арзамасова была в нежно-голубом платье в пол, открытого фасона.

Ее новоявленный супруг был одет более буднично — бежевые брюки, футболка, черный пиджак.

Кроме колец пара не стала использовать никаких специальных свадебных аксессуаров.

«Маршрут построен»: написала Лиза в микроблоге.

Подписчики наперебой поздравляют счастливую пару.

Публика узнала о романе Лизы и Ильи летом нынешнего года — влюбленные некоторое время скрывали свои отношения от посторонних