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Москва

Арзамасова и Авербух показали видео из ЗАГСа 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
Авербух и Арзамасова поженились
Фото: Instagram
Похоже, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух, наконец, официально соединили свои судьбы.
Актриса выложила в инстаграм ролик, где они с Авербухом обмениваются кольцами и отвечают «Да!».
Арзамасова была в нежно-голубом платье в пол, открытого фасона.
Ее новоявленный супруг был одет более буднично — бежевые брюки, футболка, черный пиджак.
Кроме колец пара не стала использовать никаких специальных свадебных аксессуаров.

«Маршрут построен»: написала Лиза в микроблоге.

Подписчики наперебой поздравляют счастливую пару.
Публика узнала о романе Лизы и Ильи летом нынешнего года — влюбленные некоторое время скрывали свои отношения от посторонних
Как ранее писал «Рамблер», актриса Лиза Арзамасова написала трогательный пост, посвященный дню рождения ее возлюбленного, фигуриста Ильи Авербуха. Спортсмен поблагодарил артистку за нежные слова.
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Шоу-бизнес , Илья Авербух
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