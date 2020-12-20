Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину 

Юморист Гарик Харламов высмеял вопрос Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину, опубликовав в Instagram его шуточную "полную версию".
На видео музыкант обращается к российскому лидеру, при этом часть слов заглушается "звуком цензуры", который обычно используют, чтобы скрыть ненормативную лексику.
"Эксклюзив! Полная версия вопроса Шнура!" — сыронизировал Харламов.
В четверг на большой пресс-конференции президента Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, артист задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.