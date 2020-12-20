Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину 

РИА Новости 12 минут назад
Юморист Гарик Харламов высмеял вопрос Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину, опубликовав в Instagram его шуточную "полную версию".
На видео музыкант обращается к российскому лидеру, при этом часть слов заглушается "звуком цензуры", который обычно используют, чтобы скрыть ненормативную лексику.

"Эксклюзив! Полная версия вопроса Шнура!" — сыронизировал Харламов.

В четверг на большой пресс-конференции президента Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, артист задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.
Шнура назвали «позорищем» за вопрос Путину
Видео дня. Кличко зажёг: пожар на открытии ёлки в Киеве
Последние новости
Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции "Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море "Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море Путин назвал вопрос Шнурова провокацией Путин назвал вопрос Шнурова провокацией
Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Сергей Шнуров , Дональд Трамп , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
01:30
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
Пожары
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
00:25
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
Происшествия
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
00:11
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
В мире
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
00:16
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
В мире
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
01:00
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
Происшествия
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
00:34
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
00:44
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
Общество
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
00:24
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
Происшествия
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
00:33
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
Происшествия
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
00:24
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение