Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Пенкин признался в связи сразу с двумя известными певицами 

Ирина Лебедева 9 минут назад
Пенкин признался в связи с двумя известными певицами
Фото: РИА Новости
Сергей Пенкин неожиданно разоткровенничался в интервью Лере Кудрявцевой.

Певец в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ сообщил, что в свое время был в близких отношениях сразу с двумя участницами популярной в то время группы «Мираж» Натальей Гулькиной и Маргаритой Суханкиной, — сообщает 5 Канал.

Сергей рассказал, что был увлечен Маргаритой, а Наталья была увлечена им, что ему льстило, и получился-таки любовный треугольник, правда, без скандалов и выплеска страстей.
Правда, никакими подробностями эпатажный музыкант делиться не стал, сославшись на то, что многое уже позабыто.

«У нас была шведская семья», — констатировал Пенкин.

Как ранее писал «Рамблер», Сергей Пенкин переехал в столицу из Пензы в 80-е годы.
Ему удалось поступить в Гнесинку только с одиннадцатой попытки, а первое время в Москве молодому человеку приходилось работать дворником.
В 1991 году вышел первый альбом музыканта, который сразу же принес ему популярность.
Видео дня. Кличко зажёг: пожар на открытии ёлки в Киеве
Комментарии
Шоу-бизнес , Маргарита Суханкина , Сергей Пенкин , Лера Кудрявцева , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
01:00
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
Происшествия
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
00:11
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
В мире
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
00:25
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
Происшествия
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
00:44
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
Общество
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
00:16
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
В мире
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
01:30
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
Пожары
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
00:34
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
00:24
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
Происшествия
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
00:33
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
Происшествия
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
00:24
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение