Пенкин признался в связи с двумя известными певицами

Певец в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ сообщил, что в свое время был в близких отношениях сразу с двумя участницами популярной в то время группы «Мираж» Натальей Гулькиной и Маргаритой Суханкиной, — сообщает 5 Канал.

Сергей рассказал, что был увлечен Маргаритой, а Наталья была увлечена им, что ему льстило, и получился-таки любовный треугольник, правда, без скандалов и выплеска страстей.

Правда, никакими подробностями эпатажный музыкант делиться не стал, сославшись на то, что многое уже позабыто.

«У нас была шведская семья», — констатировал Пенкин.

Как ранее писал «Рамблер», Сергей Пенкин переехал в столицу из Пензы в 80-е годы.

Ему удалось поступить в Гнесинку только с одиннадцатой попытки, а первое время в Москве молодому человеку приходилось работать дворником.

В 1991 году вышел первый альбом музыканта, который сразу же принес ему популярность.