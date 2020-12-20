Сотрудники «Дома-2» заявили об уходе в отпуск 

Шоу «Дом-2» не закроется окончательно: проект сохранят на другой платформе, изменив формат. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на анонимного сотрудника шоу.

«Дом-2» закрывают на ТНТ. Но у проекта изменят формат, и он станет выходить в другом месте. Где — мы точно не знаем. Пока принимают решение, о котором в ближайшие дни объявят», — рассказал он.

По его словам, проект может переехать на платную онлайн-платформу или небольшой телеканал.

«Ждем решение в надежде не остаться без работы в 2021 году», — добавил сотрудник.

Эту информацию подтвердила и одна из участниц шоу.

«Дом-2 не закрывается. Просто работа с каналом ТНТ у нас будет до 26 числа. Потом мы уходим в отпуск», — рассказала она.

Участница отметила, что пока неясно, сколько продлится отпуск. Выйдут на новую работу не все. Часть участников покинет проект в декабре. Скорее всего, останутся те, кто помоложе. Более возрастные актёры перекочуют в инстаграм. За время проекта они набрали приличное число подписчиков и смогут жить за счет рекламных контрактов.

В частности, показывать в соцсетях свою жизнь хотят семейные экс-участники шоу.