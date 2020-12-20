Любовница Гафта обвинила его вдову в клевете 

Далеко не первый случай — после ухода из жизни людей знаменитых и успешных начинаются битвы за наследство.

Вадиму 48 лет, он живет в Бразилии . Когда-то у его мамы Елены Никитиной с Гафтом был роман. С родившимся у Елены сыном Гафт не общался и видел того всего лишь раз в жизни.

Сейчас же Ольга Остроумова волнуется, предполагая, что Вадим может заявить свои права на наследство от отца. Якобы, тот начал делить добро еще при жизни Гафта. Об этом рассказывает СтарХит.

«Он претендует. Но Валя ведь им очень хорошо помогал. Я не очень хочу про это говорить. Зачем выносить это на всемирное обозрение? Боюсь быть резкой сейчас, но думаю, когда женщина решает для себя родить ребенка, так как он был против, зачем ему говорить об этом? Зачем, когда сыну 40 лет, возвращаться и рассказывать: «Вот твой папа». Я не очень это понимаю», — заявляла Остроумова.

Елена Никитина в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ назвала слова Остроумовой клеветой.

«Сын был так возмущен, что написал открытое письмо. Он написал, что это клевета. А клевета — это преступление, можно открыть судебный процесс», — сообщила женщина.

Как ранее писал «Рамблер», Вадим Никитин принял участие в ТВ-шоу на российском телевидении, в котором рассказал о романе 36-летнего Гафта с 31-летней Никитиной, в результате которого он и появился на свет.

Валентин Гафт узнал о существовании сына, когда мальчику было три года. После этого Елена Никитина вышла замуж за иностранца и переехала в Бразилию.