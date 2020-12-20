Волочкова объяснила, почему продает 20 своих квартир

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Анастасия Волочкова в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, что распродает принадлежащую ей недвижимость.

А таковой, по словам балерины, немало — целых двадцать квартир. Площадь жилья — от 50 до 150 кв. метров.

Правда, это богатство находится не в Москве , а в Астрахани . Когда-то застройщиком домов, где у Анастасии квартиры, была фирма, принадлежавшая ее гражданскому супругу Игорю Вдовину

Теперь же Волочкова готова с квартирами расстаться, поскольку наступила пора финансовых трудностей.

«У меня расходы очень большие. Красивое имущество надо содержать. Надо платить зарплаты людям. Мне сейчас тяжело. Деньги утекают. Приход совсем не такой, сколько составляет расходная часть», — приводит слова танцовщицы teleprogramma.pro.

Впрочем, одну из квартир Анастасия все-таки хочет оставить себе, поскольку планирует в будущем создать там собственный творческий центр.

Как ранее писал «Рамблер», Волочкова регулярно рассказывает в соцсетях, что счастлива и любима.

Периодически артистка подогревает слухи о своем романе, публикуя фото с «частями тела» своего мужчины или же рассказывая о том, что ее сфотографировал любимый.

При этом скептически настроенные поклонники считают бойфренда Волочковой выдумкой, а снимки с мужскими руками, ногами и спинами — постановкой.