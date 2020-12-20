Киркоров объяснил, почему уволил свою домработницу 

Не так давно потеряла работу одна из самых известных помощниц по хозяйству в России

Людмила наводила порядок в домах многих вип-персон, а последние 30 лет следила за порядком в апартаментах Филиппа Киркорова

Но карьера уже немолодой женщины закончилась в одночасье — ей просто было сказано более не приходить.

Люся считает, что певец на нее за что-то обиделся, а с делами она справлялась хорошо.

Сам же король поп-музыки утверждает, что ему уже стало неловко нагружать тяжелой работой даму, которой уже под 80.

«Я ее не увольнял. Просто она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются. Я ей дал за выслугу лет выходное пособие — очень приличную сумму денег. Отблагодарил сполна! На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь», — приводят слова певца dni.ru.

Сейчас женщина живет в своей однокомнатной квартире в московском микрорайоне Марьино. Бывшему работодателю не до нее.

"К сожалению, сейчас сложная ситуация с коронавирусом, и людям после 70 выходить на улицу нельзя, — пояснил Филипп. — Поэтому мы не виделись больше. Думаю, у нее прекрасная жизнь и есть, с кем общаться — есть племянницы, подружки".

Новую сотрудницу Киркоров пока не собирается нанимать. Он очень осторожно впускает в свою жизнь новых людей.

. "Я очень избирателен и почти никого не пускаю в свой мир, — пояснил он. — Когда вокруг все предают и продают, попасть ко мне в команду или в число друзей почти нереально. Пользуюсь старыми связями и друзьями".

Помимо похвальной осторожности Филипп Бедросович не чужд и экономии.

Вообще, у меня не очень много обслуги дома. Сегодня, в условиях нестабильной экономической ситуации я не могу развернуться так, как хотел бы. У меня все люди в команде — синтетического плана, могут самые разные задачи исполнять. Например, мой визажист Карина Захарова одновременно и мой парикмахер, и массажист, и даже психотерапевт. Мой стилист Арсен — и помощник, и секретарь. А водитель, который со мной уже 20 лет, иногда в доме убирает".

Как ранее писал «Рамблер», Филипп Киркоров устроил вечеринку по поводу дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. Наследнице звезды российского шоу-бизнеса исполнилось девять лет.