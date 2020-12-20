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Врачи обнаружили у Виктории Бекхэм отравление ртутью 

News.ru 11 минут назад
У Виктории Бекхэм выявили отравление ртутью
Фото: Reuters
Супруга экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма, певица и дизайнер Виктория Бекхэм перенесла процедуру по промывке печени после отравления ртутью.
Звезда сдала анализы, которые подтвердили сильно повышенный уровень токсичного вещества в её организме. Известно, что в последнее время она изменила диету и стала употреблять больше рыбы, чаще отдавая предпочтение рыбе-меч. Именно она могла привести к отравлению, так как содержит очень ядовитое соединение — метилртуть.
По словам источника, знакомого с ситуацией, врачи промыли 46-летней Бекхэм печень. В настоящее время она хорошо себя чувствует, а также внесла коррективы в своё меню — стала есть больше лосося и уменьшила долю рыбы-меч и тунца, передаёт The Sun.
Как писал NEWS.ru, ранее Бекхэм приревновала своего мужа Дэвида к 31-летней ассистентке Лулу Дандас, которая должна помогать мужчине. Девушка привлекательна и обладает хорошими манерами. Раньше она работала с королевской семьёй, а сейчас много времени проводит с Дэвидом Бекхэмом.
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Шоу-бизнес , Виктория Бекхэм , Дэвид Бекхэм
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