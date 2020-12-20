Собчак переделала песню «Иванушек» для Рогозина

«Полетела черт возьми! Господи мой Исусе. Удавись теперь там, Илон Маск. Это только начало, чмошник, в наш космос даже не суйся! Полетели слезы по глазам, и космодром весь хлопает. Только ты не веришь в это сам, что твоя продукция работает», — пропела Собчак.