Ещё
Далее:
Читайте также:
20 декабря в 19:30 матч «Манчестер Ю - Лидс»
20 декабря в 19:30 матч «Манчестер Ю - Лидс» Смотреть Live ⟶
Выберите регион
Москва

Собчак переделала и спела песню «Иванушек» для Рогозина в честь пуска «Ангары» 

Lenta.ru 27 минут назад
Собчак переделала песню «Иванушек» для Рогозина
Фото: ТАСС
Российская телеведущая Ксения Собчак посвятила песню главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину. Она переделала песню «Тополиный пух» группы «Иванушки International», клип появился в конце выпуска «Осторожно: новости» на ее YouTube-канале.

«Полетела черт возьми! Господи мой Исусе. Удавись теперь там, Илон Маск. Это только начало, чмошник, в наш космос даже не суйся! Полетели слезы по глазам, и космодром весь хлопает. Только ты не веришь в это сам, что твоя продукция работает», — пропела Собчак.

Так Собчак высмеяла то, что Рогозин сам удивился пуску ракеты. Ранее глава «Роскосмоса» прокомментировал в Twitter пуск «Ангары-А5».

«Она летает, черт возьми!» — подписал он фото, на котором запечатлена ракета.

Второй за шесть лет испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» состоялся 14 декабря. Первый старт тяжелой «Ангары-А5» прошел 23 декабря 2014 года.
Видео дня. Дом-2 закрывается - последний выпуск выйдет 30 декабря
Последние новости
Биолог описала способность коронавируса поражать мозг Биолог описала способность коронавируса поражать мозг Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину Врачи назвали характерные для коронавируса особенности кашля Врачи назвали характерные для коронавируса особенности кашля
Шоу-бизнес , Дмитрий Рогозин , Ксения Собчак , Илон Маск , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео победы Головкина
00:41
Опубликовано видео победы Головкина
США
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
00:49
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
В мире
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
00:03
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
00:31
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
Технологии
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
01:23
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
Происшествия
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
00:23
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
Происшествия
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
00:30
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
00:57
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
Новости Москвы
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
00:30
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
США
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
00:09
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение