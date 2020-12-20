Вдовец Легкоступовой сделал заявление о смерти певицы

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов уверяет, что не может смириться с гибелью жены. Он настаивает на своей невиновности и говорит, что супруга была для него всем в жизни.

Особо яхтсмен отмечает, что не стал скрываться после гибели певицы. Сейчас, по его словам, он делает всё, чтобы сохранить память о певице, пишет Starhit.

Я потерял близкого человека и уже несколько месяцев живу с этим ощущением. Мне тяжело, — сказал вдовец звезды 90-х в интервью KP.RU.

Юрий Фирсов в своё оправдание также сослался, что не стал после смены обстановки удалять аккаунты. Он время от времени публикует архивные записи и делится мыслями с подписчиками о гибели певицы. Фирсов посетовал, что против него развернули настоящую травлю.

Яхтсмен попросил пользователей не злоупотреблять своими возможностями. Это касается как обычных пользователей, так и СМИ.