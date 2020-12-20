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Вдовец Легкоступовой заявил о невиновности в смерти певицы 

News.ru 10 минут назад
Вдовец Легкоступовой сделал заявление о смерти певицы
Фото: globallookpress.com
Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов уверяет, что не может смириться с гибелью жены. Он настаивает на своей невиновности и говорит, что супруга была для него всем в жизни.
Особо яхтсмен отмечает, что не стал скрываться после гибели певицы. Сейчас, по его словам, он делает всё, чтобы сохранить память о певице, пишет Starhit.

Я потерял близкого человека и уже несколько месяцев живу с этим ощущением. Мне тяжело, — сказал вдовец звезды 90-х в интервью KP.RU.

Юрий Фирсов в своё оправдание также сослался, что не стал после смены обстановки удалять аккаунты. Он время от времени публикует архивные записи и делится мыслями с подписчиками о гибели певицы. Фирсов посетовал, что против него развернули настоящую травлю.
Яхтсмен попросил пользователей не злоупотреблять своими возможностями. Это касается как обычных пользователей, так и СМИ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что недостойное поведение новоиспечённого мужа Валентины Легкоступовой стало причиной трагедии, развернувшейся в семье певицы. Такого мнения придерживается экстрасенс и эзотерик Дарья Миронова.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дарья Миронова , Юрий Фирсов , StarHit , Комсомольская правда
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