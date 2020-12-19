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Москва

«Не было никого рядом»: Волочкова заявила, что Гафт умирал в одиночестве 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Волочкова заявила, что Гафт умирал в одиночестве
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что познакомилась с Валентином Гафтом, когда начала репетировать спектакль в театре. Это было четыре года назад. Она попросила знаменитого актера послушать ее монолог, после этого они стали общаться.
Танцовщица сообщила, что уже тогда артист неважно себя чувствовал, а его семья плохо о нем заботилась.

— Я не хочу вдаваться в подробности семейных дел Валентина Иосифовича, но он рассказывал, что его родные ведут себя не очень добропорядочно по отношению к нему. Гафт говорил, что до него никому нет дела. Всех интересуют только его деньги. С ним не было никого рядом до конца его дней. Ухаживал за Валентином Иосифовичем по мере возможности только актер Саид Багов, — заявила Волочкова.

Она отметила, что хотела подарить артисту ортопедический матрас, так как увидела, что ему неудобно спать. Но родные Гафта отказались от подарка балерины.

— Мне было удивительно, почему люди, которые кормятся за счет Валентина Иосифовича, не могут купить ему простых вещей: хорошее постельное белье, плед и матрас, — сказала танцовщица в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Волочкова добавила, что Гафту в последние годы не хватало человеческого внимания и теплоты.
О смерти Валентина Гафта стало известно утром в субботу, 12 декабря. По словам жены актера Ольги Остроумовой, причиной его смерти стал инсульт.

СПРАВКА «ВМ»

Валентин Гафт — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1957 году окончил Школу-студию при МХАТ. Снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Самыми известными работами Валентина Гафта стали съемки в таких проектах, как «Эзоп», «Ночные забавы», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Чародеи», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Мастер и Маргарита».
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Валентин Гафт , Анастасия Волочкова , Саид Багов , НТВ
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