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Москва

Фолловеры нашли общее между Паниным и Митей Фоминым 

Ирина Лебедева 59 минут назад
Пользователи соцсетей нашли сходство между Паниным и Митей Фоминым
Фото: РИА Новости
В последнее время 46-летний Митя Фомин в очередной раз эпатировал публику, выложив фото себя, любимого, без одежды.
На снимке, размещенном в инстаграме, певец стоит обнаженный, лицом к окну, за полупрозрачными шторами угадывается морской пейзаж.

«Правда, вид из окна у меня ничего? Что, не видите? Не слышно…», — обратился он к поклонникам.

Фолловеры, однако, были не в восторге. Наряду с комплиментами спортивной и подтянутой фигуре певца, он посоветовали Фомину не увлекаться выкладыванием снимков «ню» на публику.
Многие огорченно сравнили Митю со скандальным Алексеем Паниным — тоже любителем обнаженки.
И напомнили, что лучше бы привлекать внимание новыми песнями, нежели голым задом.

«Это мы идем огромными шагами в сторону Панина?», «Может, песню новую, например? А не зад?», «Кризис среднего возраста?».

Как ранее писал «Рамблер», на спортивного Фомина положил глаз некий влиятельный в сфере шоу-бизнеса человек. Причем, не стесняясь, предложил в обмен на секс некие карьерные бонусы.
Митя пока не называет фамилию преследователя. Однако предупреждает того, что, если история будет иметь продолжение, он это сделает, ославит публично.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Алексей Панин , Митя Фомин
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