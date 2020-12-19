Пользователи соцсетей нашли сходство между Паниным и Митей Фоминым

В последнее время 46-летний Митя Фомин в очередной раз эпатировал публику, выложив фото себя, любимого, без одежды.

На снимке, размещенном в инстаграме, певец стоит обнаженный, лицом к окну, за полупрозрачными шторами угадывается морской пейзаж.

«Правда, вид из окна у меня ничего? Что, не видите? Не слышно…», — обратился он к поклонникам.

Фолловеры, однако, были не в восторге. Наряду с комплиментами спортивной и подтянутой фигуре певца, он посоветовали Фомину не увлекаться выкладыванием снимков «ню» на публику.

Многие огорченно сравнили Митю со скандальным Алексеем Паниным — тоже любителем обнаженки.

И напомнили, что лучше бы привлекать внимание новыми песнями, нежели голым задом.

«Это мы идем огромными шагами в сторону Панина?», «Может, песню новую, например? А не зад?», «Кризис среднего возраста?».

Как ранее писал «Рамблер», на спортивного Фомина положил глаз некий влиятельный в сфере шоу-бизнеса человек. Причем, не стесняясь, предложил в обмен на секс некие карьерные бонусы.

Митя пока не называет фамилию преследователя. Однако предупреждает того, что, если история будет иметь продолжение, он это сделает, ославит публично.