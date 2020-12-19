Популярный блогер умерла в 24 года от анорексии 

Йоси Мария, известный блогер из Германии , умерла во время полета на Канарские острова. Она летела туда в отпуск с подругой.

Но веселого отдыха не случилось — незадолго до посадки звезда инстаграма потеряла сознание. Прибывшие к самолету медики уже не смогли ей помочь, сообщает Экспресс Газета со ссылкой на Тhe sun.

Йоси было всего 24 года и несколько лет она боролась с анорексией, которая в итоге и подточила здоровье девушки.

Как ранее писал «Рамблер», на официальной страничке журнала "Дом-2" в социальной сети Instagram появилось современное фото Марии Кохно и старое, на котором звезда скандально известного телепроекта запечатлена страдающей от анорексии.

Действительно, на теле Марии нет ни жиринки, а живот натурально впал настолько, что обрисовались мышцы, о существовании которых мало кто знает.