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Популярный блогер умерла в 24 года от анорексии 

Ирина Лебедева 1 час назад
Популярный блогер умерла в 24 года от анорексии
Фото: Instagram
Йоси Мария, известный блогер из Германии, умерла во время полета на Канарские острова. Она летела туда в отпуск с подругой.
Но веселого отдыха не случилось — незадолго до посадки звезда инстаграма потеряла сознание. Прибывшие к самолету медики уже не смогли ей помочь, сообщает Экспресс Газета со ссылкой на Тhe sun.
Йоси было всего 24 года и несколько лет она боролась с анорексией, которая в итоге и подточила здоровье девушки.
Как ранее писал «Рамблер», на официальной страничке журнала "Дом-2" в социальной сети Instagram появилось современное фото Марии Кохно и старое, на котором звезда скандально известного телепроекта запечатлена страдающей от анорексии.
Действительно, на теле Марии нет ни жиринки, а живот натурально впал настолько, что обрисовались мышцы, о существовании которых мало кто знает.
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