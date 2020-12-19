В сеть попала запись закрытого концерта «Машины времени» 

В век цифровых технологий что-то утаить крайне сложно.
Музыканты «Машины времени» не афишировали свое выступление на дне рождения известного уральского бизнесмена.
Но гости вели запись — и видео оказалось в сети. Об этом пишет ТГ-канал LIFE SHOT.
Ролик вызвал волну осуждения. И вовсе не потому, что артисты выступали на частной вечеринке.
СМИ и публика сразу заметили, что артисты шоу-бизнеса одни за другими наступают на те же грабли.
В помещении, где проходил концерт, не шло и речи о социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты.
При этом, к сожалению, пандемию коронавируса никто не отменял, и карантинные меры тоже.
Музыка отзвучала, теперь свою партию может сыграть Роспотребнадзор.
Как ранее писал «Рамблер», роспотребнадзор проверяет соблюдение мер эпидемической безопасности на съемках концерта «Песня года». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.