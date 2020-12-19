В сеть попала запись закрытого концерта «Машины времени» 

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В век цифровых технологий что-то утаить крайне сложно.

Музыканты «Машины времени» не афишировали свое выступление на дне рождения известного уральского бизнесмена.

Но гости вели запись — и видео оказалось в сети. Об этом пишет ТГ-канал LIFE SHOT.

Ролик вызвал волну осуждения. И вовсе не потому, что артисты выступали на частной вечеринке.

СМИ и публика сразу заметили, что артисты шоу-бизнеса одни за другими наступают на те же грабли.

В помещении, где проходил концерт, не шло и речи о социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты.

При этом, к сожалению, пандемию коронавируса никто не отменял, и карантинные меры тоже.

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