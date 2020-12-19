Экс-солистка «Ленинграда» оценила «нового» Шнурова 

Эпатажный музыкант в последнее время сильно изменился. От критики власти он перешел к критике личностей, а во властные ряды вроде бы и не прочь влиться…

Изменилась и знаменитая риторика Шнура. В частности, недоумения у поклонников и коллег вызвали вопросы, заданные Сергеем на пресс-конференции Путина — про мат и Трампа.

«От того человека, которого я знала, почти ничего не осталось. Я не могу сказать, что я как-то особенно разочарована. Фрустрация возникает там, где есть переоценка и завышенные ожидания. У меня же есть совершенно четкое понимание, что рыбы по деревьям не лазают, даже если прокламируют обратное.

С годами эксплуатировать образ бунтаря стало сложно. Когда у тебя зубы за 15 млн — никто не поверит в «когда нет денег», — рассказала она ТГ-каналу «Подъем».

По ее словам, лидер группировки «Ленинград» раньше

«не пошёл бы ни на какую конференцию, если бы не смог на ней задать вопрос, который хоть кому-то важен».

Большинство сошлось во мнении, что лидеру группы «Ленинград» иногда лучше петь, чем говорить.