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Москва

Экс-солистка «Ленинграда» оценила «нового» Шнурова 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Экс-солистка «Ленинграда» оценила «нового» Шнурова
Фото: Instagram
Эпатажный музыкант в последнее время сильно изменился. От критики власти он перешел к критике личностей, а во властные ряды вроде бы и не прочь влиться…
Изменилась и знаменитая риторика Шнура. В частности, недоумения у поклонников и коллег вызвали вопросы, заданные Сергеем на пресс-конференции Путина — про мат и Трампа.
Экс-солистка «Ленинграда Алиса Вокс с грустью констатирует, что Шнуров стал совсем другим человеком.

«От того человека, которого я знала, почти ничего не осталось. Я не могу сказать, что я как-то особенно разочарована. Фрустрация возникает там, где есть переоценка и завышенные ожидания. У меня же есть совершенно четкое понимание, что рыбы по деревьям не лазают, даже если прокламируют обратное.

С годами эксплуатировать образ бунтаря стало сложно. Когда у тебя зубы за 15 млн — никто не поверит в «когда нет денег», — рассказала она ТГ-каналу «Подъем».

По ее словам, лидер группировки «Ленинград» раньше

«не пошёл бы ни на какую конференцию, если бы не смог на ней задать вопрос, который хоть кому-то важен».

Как ранее писал «Рамблер», россияне отреагировали на вопрос музыканта и «начинающего журналиста» Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину о президентских выборах в США.
Большинство сошлось во мнении, что лидеру группы «Ленинград» иногда лучше петь, чем говорить.
Видео дня. Дом-2 закрывается - последний выпуск выйдет 30 декабря
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Алиса Вокс , Сергей Шнуров , Владимир Путин
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