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Рэпер Гнойный объяснил, почему завершает карьеру 

Ирина Лебедева 18 минут назад
Рэпер Гнойный объяснил, почему завершает карьеру
Фото: Instagram
Поклонники было потеряли Вячеслава Машнова (Слава КПСС, он же Гнойный) — рэпер давно не появлялся на публике.
И вот музыкант объявился — как оказалось, ему пришлось два месяца пролежать в психиатрической клинике, — сообщает 5 Канал.
Об этом неприятном приключении он рассказал в фильме «Исповедь» на онлайн-площадке Premier.
Болезнь, по словам Вячеслава, спровоцировало расставание с любимой девушкой. Это событие настолько впечатлило Машнова, что он стал буквально одержимым и даже создал «музей памяти» с вещами бывшей возлюбленной.
История, скорее всего, ничем хорошим бы не кончилась. Славе помог его друг, рэпер Андрей Замай, который буквально за руку отвел его в лечебницу.

«И он меня взял, посадил в машину, отвез в больницу. И я там два месяца приходил в себя», — рассказывает Гнойный.

Лечение пошло на пользу, хотя полностью забыть любимую Вячеславу не удается. Но ему удалось отпустить ситуацию, и она стала воспоминанием.

«Когда я вышел, я первым делом отправился в свой музей памяти. Я просто хотел понять, работает это так или нет. И я почувствовал разницу. Это уже не та боль, а какое-то более спокойное состояние, в котором можно немножко прикоснуться к тому счастью».

В больнице Машнов пересмотрел свои взгляды на жизнь. Сейчас он не планирует продолжать музыкальную карьеру.

«Я ходил в горы с товарищем. Мы поднялись, я смотрел на природу, на лес. И я мысленно стал с господом диалог вести. И услышал голос в голове — мол, завязывай с рэпом, Слава. И все, я в тот момент решил — хорошо, я последую воле творца. Вернулся, дописал последний альбом».

Как ранее писал «Рамблер», Слава КПСС, он же Гнойный, рэпер из Хабаровска, живущий теперь в Петербурге, Вячеслав Машнов поговорил с журналистами о своем новом альбоме.
Оказалось, что у рэпера имеется мнение и о политической жизни его родного края.
Он написал трек под названием «Губернатор», посвященный врио главы края Михаилу Дегтяреву и его прошлому.
Видео дня. Дом-2 закрывается - последний выпуск выйдет 30 декабря
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Михаил Дегтярев , Андрей Замай , Вячеслав Машнов , КПСС
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