Собчак отреагировала на закрытие «Дома-2» 

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Российская телеведущая Ксения Собчак отреагировала на новость о закрытии телевизионного проекта «Дом-2». Об этом она написала в своем Instagram.

«Ушла эпоха», — заявила она, добавив, что «счастлива, что пришла туда и счастлива, что вовремя ушла».

Собчак отметила, что с благодарностью вспоминает это шоу.

«И помните, неважно кто кем был — важно кто кем стал», — резюмировала она.

Ксения Собчак была первой ведущей проекта. Она вела телестройку восемь лет.

18 декабря СМИ сообщили о закрытии «Дома 2». Вскоре эту информацию подтвердили в пресс-службе ТНТ.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь, на канале ТНТ», — объявили представители телеканала.

По данным журналистов Super.ru, причиной закрытия проекта стали упавшие рейтинги и уход крупных рекламодателей. Шоу длилось 16 лет.