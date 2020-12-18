Россияне затравили Седокову за экстремально короткое платье 

Певица Анна Седокова опубликовала в инстаграме свое видео в экстремально коротком платье и пожаловалась на буллинг.

На ролике она позирует в мини-платье серого цвета. В подписи к нему она сообщила, что вчера узнала о существовании слова «буллинг» — незнакомцы затравили ее в интернете. Певица узнала, что каждый четвертый человек в мире ждет, что она допустит ошибку, ее брак развалится, у нее проявится целлюлит, ее жизнь разрушится.

«Не слишком ли много злости?! Что я вам сделала? Просто отказалась погибать молодой?!» — написала Седокова.

Она высказала мнение, что все будет хорошо, она справится с травлей и научится не реагировать на нее. Также певица анонсировала создание собственного фонда помощи жертвам буллинга.