Россияне затравили Седокову за экстремально короткое платье 

Певица Анна Седокова опубликовала в инстаграме свое видео в экстремально коротком платье и пожаловалась на буллинг.
На ролике она позирует в мини-платье серого цвета. В подписи к нему она сообщила, что вчера узнала о существовании слова «буллинг» — незнакомцы затравили ее в интернете. Певица узнала, что каждый четвертый человек в мире ждет, что она допустит ошибку, ее брак развалится, у нее проявится целлюлит, ее жизнь разрушится.
«Не слишком ли много злости?! Что я вам сделала? Просто отказалась погибать молодой?!» — написала Седокова.
Она высказала мнение, что все будет хорошо, она справится с травлей и научится не реагировать на нее. Также певица анонсировала создание собственного фонда помощи жертвам буллинга.
Седокова, как сообщал «Рамблер», — бывшая солистка группы «ВИА Гра». В ноябре она рассказала, что настолько не видела жизни из-за того, что работала с 15 лет, что в 20 лет влюбилась в футболиста Валентина Белькевича исключительно потому, что тот сводил ее в боулинг. Также певица рассказала, что купила в ипотеку квартиру площадью 1,2 тысячи квадратных метров за 58 миллионов рублей.