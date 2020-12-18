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Москва

Помолодевшего Диброва заподозрили в увлечении фотошопом 

Мария Иванова 1 час назад
Помолодевшего Диброва заподозрили в увлечении фотошопом
Фото: Instagram
Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опубликовала в Instagram их новое совместное фото. Интернет-пользователи решили, что ведущий заметно помолодел, и заподозрили их с женой в увлечении фотошопом.

«Каждый день проснувшись удивляюсь: как быстро бежит время, через пару недель стукнет 13й Новый год который мы встречаем вместе», — так Полина Диброва подписала фото (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Лет на 20-ть помолодел», — написала в комментариях к фото @sokoldarja.

«Полина аккуратней, Димка скоро будет выглядеть моложе тебя!» — согласилась @avakors166.

«Фотошоп рулит)» — добавила kyloma1971

«Да здравствует фотошоп! Желаю всем в следующем году выглядеть в жизни также, как на фото в Инстаграмм», — отметила @marinaefima06.

Как писал «Рамблер», в своем юбилейном интервью «Московскому комсомольцу» в прошлом году 60-летний Дибров рассказал, что не чувствует себя старым.

«Когда дети не имеют общих тем с тобой, тебе ничего не хочется, ты ничего не создаешь — вот это старость. Еще, правда, бывает клинический случай, например, остеохондроз, Альцгеймер или подагра. Но если этого ничего нет, как в моем случае, то какая же это старость», — отмечал он.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Полина Диброва , Дмитрий Дибров , Московский комсомолец
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