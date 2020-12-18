Помолодевшего Диброва заподозрили в увлечении фотошопом 

«Когда дети не имеют общих тем с тобой, тебе ничего не хочется, ты ничего не создаешь — вот это старость. Еще, правда, бывает клинический случай, например, остеохондроз, Альцгеймер или подагра. Но если этого ничего нет, как в моем случае, то какая же это старость», — отмечал он.