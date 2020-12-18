Помолодевшего Диброва заподозрили в увлечении фотошопом 

«Каждый день проснувшись удивляюсь: как быстро бежит время, через пару недель стукнет 13й Новый год который мы встречаем вместе», — так Полина Диброва подписала фото (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Лет на 20-ть помолодел», — написала в комментариях к фото @sokoldarja.
«Полина аккуратней, Димка скоро будет выглядеть моложе тебя!» — согласилась @avakors166.
«Фотошоп рулит)» — добавила kyloma1971
«Да здравствует фотошоп! Желаю всем в следующем году выглядеть в жизни также, как на фото в Инстаграмм», — отметила @marinaefima06.
«Когда дети не имеют общих тем с тобой, тебе ничего не хочется, ты ничего не создаешь — вот это старость. Еще, правда, бывает клинический случай, например, остеохондроз, Альцгеймер или подагра. Но если этого ничего нет, как в моем случае, то какая же это старость», — отмечал он.