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Тимати устроил аварию в Дубае 

Павел Тиунов 1 час назад
Тимати устроил аварию в Дубае
Фото: РИА Новости
Рэпер Тимати (Тиур Юнусов) врезался на гидроцикле в яхту в Дубае, сообщает Telegram-канал Baza. Представители артиста новость опровергают.
В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия предполагаемой аварии. На записи запечатлен борт яхты, посреди которого зияет огромных размеров вмятина. Мужской голос за кадром на английском языке говорит, что это нужно обязательно запечатлеть. В следующем эпизоде видео зрителю показывают Тимати, проплывающего мимо яхты на гидроцикле, внешне напоминающем акулу.
Журналисты уверяют, что именно рэпер, катаясь на оригинальном водном мотоцикле, не справился с управлением и на большой скорости протаранил яхту. Пресс-секретарь рэпера опроверг эту информацию, сославшись на «смонтированное видео».
На то, что видео состоит из двух отдельных записей, склеенных в один ролик, журналистам телеканала «360» указала и концертный директор Тимати Надежда Тангиян. Она отметила, что ничто не доказывает, что именно артист врезался в судно.

«Желтая пресса. Меньше читайте», — прокомментировала она ситуацию.

По ее словам, Тимати действительно катался на гидроцикле в виде акулы, но он никуда не врезался. После рэпера за руль водного мотоцикла сел его хозяин. Именно он, уверяет Тангиян, протаранил собственную яхту. Она подчеркнула, что происшествие произошло на глазах десятков очевидцев, которые могут подтвердить ее слова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», певица Надя Дорофеева на своей странице в Instagram заявила подписчикам, что угодила в автомобильную аварию. Артистка отметила, что в инциденте она не пострадала.
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Шоу-бизнес , Тимати , Надя Дорофеева
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